Rendkívüli

Mocskosul pofátlan: Zelenszkij durva jelzővel illette Putyint

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött a migrációról

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Európa biztonsága Afrikában kezdődik. Erről írt a közösségi oldalán Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: Afrika komoly biztonsági kihívásokkal szembesül, ezért különösen fontos szerepet töltenek be azok az országok, amelyek képesek garantálni a felelősségteljes politikájukkal a regionális biztonságot. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Békés vármegyében megvalósuló 280 milliárd forint értékű óriásberuházás bejelentésén a vármegyei kormányhivatalban Békéscsabán 2025. szeptember 19-én (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Békés vármegyében megvalósuló 280 milliárd forint értékű óriásberuházás bejelentésén a vármegyei kormányhivatalban Békéscsabán 2025. szeptember 19-én (Fotó: MTI/Lehoczky Péter)

Ezek az országok nélkül Európa a jelenleginél is nagyobb migrációs nyomással nézne szembe. Tanzániának kiemelkedő szerepe van a kontinens stabilitásának biztosításában. 

– húzta alá a tárcavezető.

Kiemelte: Mahmoud Thabit Kombo külügyminiszter-kollégámat biztosítottam arról, hogy nagyra becsüljük az országa régióban betöltött szerepét, amely a világ jelenlegi konfliktusokkal teli időszakában elengedhetetlen, hiszen jelentős mértékben járul hozzá a globális biztonság megteremtéséhez.

Szijjártó Péter egy korábbi bejegyzésében arról írt, hogy Dar es-Salaam: Kelet-Afrika legnagyobb városa, Tanzánia gazdasági és pénzügyi központja, szinte beláthatatlan növekedési potenciál. 

A mai nap mérföldkő lesz a kapcsolatainkban

 – jelentette ki a miniszter.

 

