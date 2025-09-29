Szijjártó Péter kemény üzenetet küldött a migrációról

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: Afrika komoly biztonsági kihívásokkal szembesül, ezért különösen fontos szerepet töltenek be azok az országok, amelyek képesek garantálni a felelősségteljes politikájukkal a regionális biztonságot.
Ezek az országok nélkül Európa a jelenleginél is nagyobb migrációs nyomással nézne szembe. Tanzániának kiemelkedő szerepe van a kontinens stabilitásának biztosításában.
– húzta alá a tárcavezető.
Kiemelte: Mahmoud Thabit Kombo külügyminiszter-kollégámat biztosítottam arról, hogy nagyra becsüljük az országa régióban betöltött szerepét, amely a világ jelenlegi konfliktusokkal teli időszakában elengedhetetlen, hiszen jelentős mértékben járul hozzá a globális biztonság megteremtéséhez.
Szijjártó Péter egy korábbi bejegyzésében arról írt, hogy Dar es-Salaam: Kelet-Afrika legnagyobb városa, Tanzánia gazdasági és pénzügyi központja, szinte beláthatatlan növekedési potenciál.
A mai nap mérföldkő lesz a kapcsolatainkban
– jelentette ki a miniszter.