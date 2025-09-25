Szijjártó Péter szerint Európa hazudik az orosz olajról

„Most már csak két európai ország vásárolja meg az európai orosz olajimport nagy részét: Szlovákia és Magyarország. Ezért megkérdeztem a magyar külügyminisztert, Szijjártó Pétert, hogy hajlandó-e az országa lemondani az orosz energiáról” – tette fel az első kérdést a CNN tudósítója.

Szijjártó Péter (Fotó: JAKUB PORZYCKI / ANADOLU)

A valóság az, hogy a nyugat-európai országok annyira képmutatóak

– jelentette ki Szijjártó Péter, majd hozzátette:

Azért képmutatóak, mert azt mondják, hogy ők már nem vesznek olajat Oroszországtól, ami egyszerűen nem igaz. Továbbra is vásárolnak orosz olajat, csak nem közvetlenül, hanem bizonyos ázsiai országokon keresztül. Ha megnézik a statisztikákat, láthatják, mennyire megnőtt a nyugat-európai országok olajimportja bizonyos ázsiai országokból. És mindannyian tudjuk, mi ennek a logikája.

A külügyminiszter kiemelte: „Amikor Magyarországról beszélünk, Magyarország részesedése az orosz olajexportból 2,2 százalék. Ez azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot mások veszik meg. Magyarország orosz olajimportja 2021 óta nőtt.

Szijjártó ezt Magyarország földrajzi helyzetével indokolta: „Nagyon egyszerű oka van: a földrajz és a fizika. Mi egy tengerpart nélküli ország vagyunk. Ha lenne tengerünk, nagyon könnyen építhetnénk egy finomítót, és akkor az egész világpiac megnyílna előttünk. De mi szárazföldi ország vagyunk. Így az energiaellátásunkat nagyrészt a szomszédaink és a szomszédaink szomszédai határozzák meg. Két vezeték érkezik Magyarországra: az egyik Oroszországból, a másik a tenger felől, Horvátországon keresztül. Az utóbbi vezeték sajnos nem képes teljes mértékben ellátni minket és a szlovákokat sem. Ezért függünk az orosz szállítástól, és ha ez megszűnik, akkor fizikailag lehetetlen ellátni az országot.”

A beszélgetés második felében Donald Trump politikájáról volt szó. A CNN tudósítója azt firtatta, vajon azzal, hogy az amerikai elnök feltételekhez köti az Oroszország elleni további lépéseket – holott ezt korábban nem jelezte –, valójában csak késlelteti a döntést, és Európára hárítja a felelősséget.