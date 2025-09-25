Szijjártó Péter szerint Európa hazudik az orosz olajról

„Most már csak két európai ország vásárolja meg az európai orosz olajimport nagy részét: Szlovákia és Magyarország. Ezért megkérdeztem a magyar külügyminisztert, Szijjártó Pétert, hogy hajlandó-e az országa lemondani az orosz energiáról” – tette fel az első kérdést a CNN tudósítója.
A valóság az, hogy a nyugat-európai országok annyira képmutatóak
– jelentette ki Szijjártó Péter, majd hozzátette:
Azért képmutatóak, mert azt mondják, hogy ők már nem vesznek olajat Oroszországtól, ami egyszerűen nem igaz. Továbbra is vásárolnak orosz olajat, csak nem közvetlenül, hanem bizonyos ázsiai országokon keresztül. Ha megnézik a statisztikákat, láthatják, mennyire megnőtt a nyugat-európai országok olajimportja bizonyos ázsiai országokból. És mindannyian tudjuk, mi ennek a logikája.
A külügyminiszter kiemelte: „Amikor Magyarországról beszélünk, Magyarország részesedése az orosz olajexportból 2,2 százalék. Ez azt jelenti, hogy a maradék 97,8 százalékot mások veszik meg. Magyarország orosz olajimportja 2021 óta nőtt.
Szijjártó ezt Magyarország földrajzi helyzetével indokolta: „Nagyon egyszerű oka van: a földrajz és a fizika. Mi egy tengerpart nélküli ország vagyunk. Ha lenne tengerünk, nagyon könnyen építhetnénk egy finomítót, és akkor az egész világpiac megnyílna előttünk. De mi szárazföldi ország vagyunk. Így az energiaellátásunkat nagyrészt a szomszédaink és a szomszédaink szomszédai határozzák meg. Két vezeték érkezik Magyarországra: az egyik Oroszországból, a másik a tenger felől, Horvátországon keresztül. Az utóbbi vezeték sajnos nem képes teljes mértékben ellátni minket és a szlovákokat sem. Ezért függünk az orosz szállítástól, és ha ez megszűnik, akkor fizikailag lehetetlen ellátni az országot.”
A beszélgetés második felében Donald Trump politikájáról volt szó. A CNN tudósítója azt firtatta, vajon azzal, hogy az amerikai elnök feltételekhez köti az Oroszország elleni további lépéseket – holott ezt korábban nem jelezte –, valójában csak késlelteti a döntést, és Európára hárítja a felelősséget.
Szijjártó Péter azt válaszolta:
Ó, én ezt másként fogalmaznám meg. Trump elnök azzal nyerte meg a választást, hogy ‘America first’, vagyis Amerika az első. Az Egyesült Államok, az amerikai emberek érdekeit helyezi előtérbe. Szerintem az az álláspontja, hogy Európa gondoskodjon a saját biztonságáról – legyen szó védelmi kiadásokról, a háborúról, bármiről – teljesen beleillik ebbe a stratégiába. Számomra ez egyáltalán nem meglepő.
Amikor arról kérdezték, hogy támogatja-e ezt a megközelítést, a miniszter hangsúlyozta: „Az Egyesült Államok továbbra is abszolút megbízható szövetséges. Az USA a NATO vezető ereje, ez nem kérdés. Trump elnök elvárása, hogy az európaiak tegyenek többet, szerintem teljesen érthető az ő nézőpontjából.”
Az interjúban a legutóbbi orosz légi incidensek is terítékre kerültek, Szijjártó Péter pedig kiemelte:
A szándéktól függetlenül, a gondolkodásmódtól függetlenül – akármiért is történt –, ami történt, az elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, bármi is volt mögötte. Éppen ezért gondolom, hogy minden egyes nap nem lehet kizárni, hogy hasonló események történnek. Ezek pedig magukban hordozzák az eszkaláció kockázatát. A mi térségünkből nézve ez nagyon veszélyes. Ezért mondjuk, hogy az egyetlen megoldás a konfliktus lezárása, mert amíg nincs vége a konfliktusnak, minden egyes nap fennáll az eszkaláció veszélye. Amit pedig mindenképpen el kell kerülni, az a közvetlen konfrontáció egy NATO-tagállam és Oroszország között, mert ha egyszer közvetlen összecsapás lesz a NATO mint egész, és Oroszország között, az egyenlő lenne a harmadik világháború kirobbantásával. És remélem, ezt senki sem akarja.
Egyúttal arra is figyelmeztetett: „Egy másik szuverén ország légterének megsértése elfogadhatatlan. És nem lehet kizárni a következményeket. Ezért jobb, ha ez nem történik meg.”
Az interjú végén a CNN riportere a magyar belpolitika és a szólásszabadság kérdéseit is felvetette, emlékeztetve azokra a véleményekre, amelyek szerint Donald Trump hasonló eszközökkel próbálhatja összpontosítani a hatalmat, mint ahogy – a kritikusok állítják – Orbán Viktor tette Magyarországon. Szijjártó Péter erre határozottan reagált:
Nem, egyáltalán nem. Mi immár 16 éve vagyunk kormányon. Sokan ebből azt a következtetést vonják le, hogy ez csak diktatúrában lehetséges, hiszen nem lehet 16 éven át hatalmon maradni másként. De ez nem igaz. Négy egymást követő választást nyertünk meg hatalmas fölénnyel. És ez azért van, mert Magyarország demokrácia, mert az emberek szeretik, amit csinálunk. Mi megfelelünk a nép elvárásainak. Ez a demokrácia. Az ember ígér valamit a választási kampányban, az emberek azt mondják: igen, csináld. Ha megcsinálod, újraválasztanak. És ez történik. Ez történik.
Végül Szijjártó nyomatékosan kijelentette: „Kétség sem fér hozzá. Mi egy szabadságharcos nemzet vagyunk. Negyven évet szenvedtünk a kommunista diktatúra alatt. Ha bármelyik kormány korlátozó intézkedésekkel lépne fel a szabadság és a jogok ellen Magyarországon, annak a pártnak és kormánynak azonnal vége lenne – ebben biztos lehet.”