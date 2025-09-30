Szijjártó Péter: Teljes kiszolgáltatottságot jelentene a két kőolajvezeték közül az egyik feladása

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével, Pásztor Bálinttal folytatott találkozóját követően először is az energiabiztonságot érintő kihívásokról beszélt, s leszögezte, hogy Magyarország folyamatosan támogatja Szerbiát abban, hogy az ország kőolajellátásáért felelős vezeték, illetve annak üzemeltetője mentességet kapjon az amerikai szankciók hatálya alól.

Teljes kiszolgáltatottságot jelentene a két kőolajvezeték közül az egyik feladása – jelentette ki Szijjártó Péter

Fotó: MTI

„Itt előállt az a helyzet, hogy egy vezetéken keresztül történik az ország kőolajellátása, és az itteni helyzet is világosan rámutat arra, mekkora kiszolgáltatottságot jelent az, ha egy országot egyetlen vezetéken látnak el valamilyen energiahordozóval” – figyelmeztetett.

Brüsszel agresszív nyomása és Zágráb nyomulása pontosan ilyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja kényszeríteni Magyarországot. Azt akarják Brüsszelből, hogy Magyarországot a mostani két csővezeték helyett csak egy vezetéken láthassuk el, ezzel teljes mértékben kiszolgáltatnának minket ennek az egy szállítási útvonalnak, kiszolgáltatnának minket a horvát szállítóknak

– folytatta. „Látjuk itt, Szerbiában, mit jelent az, ha egy országnak egyetlen, kőolajellátásért felelős vezetéke van. És hogyha ez a vezeték bármilyen okból leáll, és okot azért a mai világban lehet találni – politikait, jogit, műszakit, technikait –, akkor ott bizony óriási nagy baj van” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy a magyar kormányzat nem fogja hagyni, hogy akár Brüsszelből, akár Zágrábból megpróbálják belekényszeríteni egy olyan helyzetbe, hogy feladja a két kőolajszállítási útvonalból az egyiket, ez ugyanis teljes kiszolgáltatottságot jelentene.

„Mi, magyarok továbbra is kiállunk a szuverenitásunk mellett, és szuverenitásunknak az egyik alapvető összetevő eleme az energiabiztonság, hiszen ma a nemzeti alapú döntéshozatallal lehet energiaellátási döntéseket hozni” – jegyezte meg.

Teljes egészében egy ország saját szuverén joga, hogy eldöntse, honnan, kitől vásárol energiahordozókat, mi ezt a szuverén jogunkat nem fogjuk feladni. A szuverenitásunkhoz és az azt megalapozó energiabiztonságunkhoz is ragaszkodunk

– húzta alá.