Szijjártó Péter: A futball összeköti a nemzetet a világgal

A tárcavezető a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány rendezvényén vett részt, amelynek során átadták a Szepesi-díjat Bozsik Péternek, a labdarúgó-válogatott egykori szövetségi kapitányának, majd beszédében kifejtette, hogy a kitüntetett egész életpályájával rászolgált az elismerésre, írja az MTI.

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

„Ha szabad ezt mondanom, jó döntés született, hiszen nemcsak egy kiemelkedő sportembert díjaztak, hanem azt az értékrendet és azt a hozzáállást is elismerte ezzel a döntéssel a kuratórium, amely bizony túlmutat a pályán játszódó eseményeken is”– vélekedett.

Rámutatott, hogy Bozsik Péter élete azt a folytonosságot és azt a múlt iránti tiszteletet példázza, amely nélkül nincsen jövő sem a futballban, sem a nemzet számára.

És leszögezte, hogy a labdarúgás sokkal több csupán egy sportágnál, a labdarúgás történet, történelem, a labdarúgás szenvedély, nemzeti önazonosság.

Szijjártó Péter a Puskás Múzeumban megtartott eseményen Bozsik Péter televíziós szakkommentátori munkáját is méltatta, mondván, hogy a szellemi mélység és a szakmai alázat ebben is megjelenik.

Ezután köszöntötte az Aranycsapat korábbi tagja, Bozsik József jelen lévő testvérét is, és hangsúlyozta, hogy az Aranycsapatot, Puskás Ferencet világszerte elismeréssel és tisztelettel emlegetik, s ez nemcsak sportörökség, hanem valódi nemzeti tőke, amely elősegíti a kapcsolatépítést.

„Nincsen az a borús tárgyalás, amelynek a végén a Puskás-labda vagy a korabeli magyar válogatott mez átadása ne csalna mosolyt a mégoly hideg tárgyalópartner arcára”– fogalmazott.

A miniszter ennek kapcsán kitért a diplomácia és a sport összekapcsolódására is, és arról beszélt, hogy a futball nem egy elszigetelt játék, hanem része a nagyobb közösségnek, része a nemzetnek és része a történelemnek is.

„Tehát a mai napon nemcsak egy elismerés átadására kerül sor joggal, hanem megerősítjük azt, hogy a magyar sportnak és a magyar embereknek szükségük van az olyan példaképekre, mint amilyen Bozsik Péter. Olyan személyiségekre, akik a múltat összekötik a jelennel és a jövővel, a győzelmet a játék iránti alázattal és a szakmai kiválóságot az emberi nagysággal és az emberi érzésekkel”– összegzett.



