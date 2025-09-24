Szijjártó Péter megszólalt, ezt a Nyugat nem teszi zsebre!

New Yorkban tartózkodik Szijjártó Péter, aki a közgyűléshez kapcsolódó eseményeken is aktívan részt vesz. A magyar külgazdasági és külügyminiszter elsőként az európai energiaellátásról beszélt, amely szerinte a legfontosabb vitatéma lett az ENSZ fórumán. Mint mondta, „a legfrissebb adatok szerint Oroszország összes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra”. Hozzátette, képmutatás a nyugat-európai országok részéről, hogy közben kerülőúton, ázsiai partnereken keresztül egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak orosz kőolajat.

Szijjártó Péter New Yorkban keményen bírálta a nyugat-európai kettős mércét, és kijelentette, az Adria vezeték alkalmatlan Magyarország ellátására.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az energiaellátásról beszélt Szijjártó Péter

A miniszter hangsúlyozta, hogy az Adria kőolajvezeték nem képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát önállóan.

A tesztek egyértelműen bebizonyították az elmúlt hetekben, hogy ez a vezeték a jelenlegi műszaki állapotában képtelen arra, hogy folyamatosan, nagy nyomáson nagy mennyiségű kőolajat szállítson

– fogalmazott. Hozzátette, a vezetéket kiegészítő forrásként lehet használni, de nem válthatja ki a Barátság vezetéket. Szijjártó Péter kiemelte: az Egyesült Államok is megérti ezt a valóságot. Marco Rubio külügyminiszter kollégával kétszer is átbeszélték a kérdést, és Rubio mindkét alkalommal leszögezte, hogy a földrajzot figyelembe kell venni és a valóságot tudomásul kell venni.

A külgazdasági és külügyminiszter részt vesz olyan találkozókon is, ahol az egészségügyi ellátás, a vízellátás és a szanitáció kerül a középpontba.

Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy a világjárvány alatt Magyarország a nyugati mellett keleti vakcinákat is vásárolt, aminek köszönhetően Európa leggyorsabb oltási kampányát hajthatta végre. Hangsúlyozta:

Az emberek életének megvédése nem politikai kérdés.

Emellett kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát is, rámutatva, hogy Magyarország világszínvonalú megoldásokat kínál afrikai országok számára, ahol már egymilliárd eurónyi kötött segélyhitel-program segíti a fejlesztéseket.

Diplomáciai tárgyalások és a magyar álláspont képviselete

A nap folyamán Szijjártó Péter több kétoldalú találkozót is tart, köztük Új-Zéland, az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország külügyminisztereivel.

Lavrovval várhatóan az energiaellátási ügyeket és a paksi beruházást is áttekintik, valamint a háborúról is szó lesz.

A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország álláspontja változatlan, és minden körülmények között a béke elérésére törekszik.