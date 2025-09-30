A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a LEGO üzemének megnyitóján közölte, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait, így a nyíregyházi lett a második legnagyobb gyára a világon. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.

Szijjártó Péter: a világ második legnagyobb LEGO-gyára jött létre Nyíregyházán (Forrás: Facebook)

Beszédében kiemelte, hogy a cég, amely 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon.

Aláhúzta, hogy a vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, és ezzel új rekordot döntött, a jövő évben pedig eléri a munkavállalók száma az ötezret, ami szintén csúcsot jelent.

Arra is kitért, hogy a LEGO évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, így jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 2025-ben megdőlt a magyar-dán kereskedelmi forgalom rekordja is, és a skandináv országba irányuló export már idén is több mint 15 százalékkal bővült.

Rámutatott, hogy a kormány az elmúlt tíz évben tizenhét dán vállalat beruházását támogatta, amelyek nyomán 230 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából 4500 munkahelyet teremtve.

Hangsúlyozta, hogy a LEGO nagyban hozzájárult nemcsak Nyíregyháza, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelésének robbanásszerű fejlődéséhez, mert tíz évvel ezelőtt a helyi ipari termelés értéke mindössze 710 milliárd forint volt, míg most 1710 milliárd forint.

Ezer milliárd forinttal nőtt itt az ipari termelés tíz év alatt, ez valószínűleg nem teljesen független attól a ténytől, hogy ezalatt a kormány támogatásával 114 nagy beruházás jött ide a megyébe, amelyek 930 milliárd forintos értéket képviseltek

– jegyezte meg.

A miniszter végül érintette a jelenlegi kor legfőbb kihívásait, és arra figyelmeztetett, hogy az emberiség rendkívüli bizonytalanságban él, amelynek Európa az egyik fő vesztese.

Úgy vélekedett, hogy a kontinens versenyképessége drámaian bezuhant az utóbbi időszakban, aminek oka az elhibázott brüsszeli döntésekben keresendő. Erre jó példaként említette, hogy az energiaárszint jóval meghaladja az amerikait vagy a kínait, ami szavai szerint ugyanakkor Magyarország számára némi versenyelőny megszerzésére biztosít lehetőséget.

„Ha máshol magasak az árak, akkor alacsonyabb árakat kell csinálni, és akkor máris versenyképesebbek vagyunk. És ehhez három dolog kell. Nem szabad engedni semmilyen nyomásnak, amely arra irányulna, hogy adjunk fel olcsó és megbízható energiaforrásokat. Fel kell gyorsítani az atomerőmű építését, hogy magunk elő tudjuk állítani a szükséges villamos energiát. Valamint megújuló energiakapacitásokat kell létrehozni, és mindebben támogatni kell a vállalatokat is" – sorolta.