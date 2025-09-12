Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas orosz-belarusz csapatösszevonások a lengyel határon

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter a magyar autóipar jövőjéről beszélt – videó

Az autóipar elektromos átállása felforgatja a világgazdaságot, és ebben a folyamatban a kínai és a német vállalatok viszik a prímet. A külügyminiszter szerint jó hír, hogy ezek az óriáscégek éppen Magyarországon találták meg a közös munkához a legjobb terepet.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: A világgazdaság drámai átalakulásokon megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik. Ebben a folyamatban a kínai és német vállalatok játsszák a vezető szerepet. 

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Jó hír, hogy ezek a vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjukat, itt működnek együtt a leghatékonyabban. Azon vagyunk, hogy ez a jövőben minél inkább így legyen, még több német és még több kínai beruházás érkezzen Magyarországra. A következő hetekben remek hírekkel szolgálhatunk majd. 

 

