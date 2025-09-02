Mutatjuk, hogy miről fog tárgyalni Pekingben Szijjártó Péter

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, mielőtt útnak indult a pekingi győzelem napi parádéra, hogy a jelenlegi gazdasági, biztonsági és társadalmi feszültségek és válságok oda vezettek, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába.

Szijjártó Péter

Fotó: AFP

Ez nem jó, a blokkosodás abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Mi, magyarok, abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló globális együttműködés jöjjön létre

– szögezte le.

"Mi a kelet-nyugati együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta azt, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés micsoda komoly előnyökkel jár" – tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar gazdaság teljesítményének egyik nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy az ország a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált.

A holnapi napon erről fogok tárgyalni Kínában a külügyminiszter kollegámmal és nagy kínai vállalatok vezetőivel, hogy hogyan fejlesszük a magyar–kínai gazdasági együttműködést, hogyan hozzunk újabb kínai beruházásokat Magyarországra, és hogyan legyen Magyarország még inkább nyertese a civilizált kelet–nyugati együttműködésnek

– tudatta.

Kína szeptember 3-án tartja a győzelem napi parádét, amelyen Szijjártó Péter képviseli Magyarországot.