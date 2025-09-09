Hírlevél

Rendkívüli

Elképesztő: Katar fővárosát bombázta Izrael

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter bejelentést tett, ezt mondta Katarról

30 perce
Telefonon egyeztetett a magyar külgazdasági és külügyminszter Sultan bin Saad Al Muraikhival, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően. Szijjártó Péter kiemelte: megerősítették Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt.
Szijjártó PéterKatarIzraellégicsapás

Néhány perce telefonon egyeztettem Sultan bin Saad Al Muraikhi barátommal, Katar külügyi államminiszterével a Dohát ért váratlan légicsapást követően. Megerősítettük Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

Fotó: MTI

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte:

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében, s hálásak vagyunk a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása érdekében tett katari erőfeszítésekért.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában. Először az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve, hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt.

 

