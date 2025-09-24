Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Claudia Cardinale

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Magyarország mindig a kelet–nyugati együttműködés mellett fog érvelni

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország mindig a kelet–nyugati együttműködés mellett fog érvelni, ugyanis hazánk példája is jól mutatja azt, hogy ez milyen hatalmas előnyökkel és hatalmas lehetőségekkel jár – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint kedden New Yorkban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péternyugatkelet

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Globális Fejlesztési Kezdeményezéssel foglalkozó magas szintű ülésen leszögezte, hogy az emberiség most a veszélyek korában él, a hidegháború óta ez a világpolitika legfeszültebb időszaka, és a jelenleg zajló konfliktusok sajnos mind az újbóli blokkosodás irányába mutatnak.Kifejtette, hogy a világ tömbökre osztásán Magyarország korábban már súlyosan rajtaveszített, ezért a nemzeti érdek ehelyett a konnektivitáson alapuló világrend visszatérése lenne, ehhez pedig a globális együttműködésnek ismét a kölcsönös tiszteleten és a kölcsönös előnyökön kellene alapulnia.

Szijjártó Péter (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)
Szijjártó Péter (Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto)

Majd hangsúlyozta, hogy a Kelet és Nyugat közötti civilizált együttműködés megléte jelentősen javítaná a világ biztonsági helyzetét, és különösen igaz ez Közép-Európára.

Mi, magyarok, igyekszünk jó példát mutatni. Mi, magyarok, a közelmúltban Kelet és Nyugat találkozási pontjává váltunk, gazdasági semlegességnek nevezett stratégiánk alapján biztosítjuk a keleti és nyugati gazdaságok együttműködéséhez szükséges biztonságos és stabil környezetet

 – fogalmazott.

Szijjártó Péter erre példaként hozta fel, hogy Magyarország egyike annak a három országnak a világon, ahol mindhárom prémium német autómárka gyárral rendelkezik, s ennek következményeként a három legnagyobb kínai elektromosakkumulátor-gyártó is hazánkba települt.

Emellett pedig arra is kitért, hogy bár a paksi atomerőmű bővítésének fő kivitelezője egy orosz vállalat, a projekten német és francia cégek is dolgoznak.

Tehát Magyarországon a rendkívül sikeres német–kínai autóipari együttműködés, s a rendkívül sikeres orosz–német–francia nukleáris együttműködés nagyon világosan mutatja, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés hatalmas előnyökkel és hatalmas lehetőségekkel jár

 – húzta alá.

Így Magyarország mindig a kelet–nyugati együttműködés mellett, a konnektivitás mellett fog érvelni. Mindig a józan ész mellett fogunk érvelni a nemzetközi együttműködés alapjaként, és mindig ellenezni fogjuk a nemzetközi együttműködés elé épített mesterséges akadályokat

– tette hozzá.

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban van, ahol korábban úgy nyilatkozott: Magyarország az európai uniós országok többségétől eltérően nem az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli álláspont hangsúlyozására kívánja felhasználni az e heti ENSZ-közgyűlést, hanem a béke előmozdítására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!