Egy jó kínai–amerikai viszonyban vagyunk érdekeltek, és mindig örömmel vesszük tudomásul, hogyha felső szintű kapcsolatfelvétel történik a két ország között, és reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban az Egyesült Államok és Kína együttműködése is jelentős javuláson megy majd keresztül – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Magyarország a jó kínai–amerikai kapcsolatokban érdekelt – jelentette ki Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

Mint fogalmazott, a világ biztonsága és a világgazdaság fejlődése szempontjából a kínai–amerikai kapcsolat kulcsfontosságú. Mi, magyarok, a globális együttműködésben vagyunk érdekeltek, mi egyszerre működünk együtt a tőlünk keletre és a tőlünk nyugatra eső világrészekkel is.

A magyarok abban érdekeltek, hogy kelet és nyugat között egy civilizált együttműködés lehessen, ezért ezt az álláspontot képviselte Kínában is pekingi tárgyalásain

– ismertette Szijjártó Péter.

Miután Pekingben Wang Yi kínai külügyminiszterrel tárgyalt, Szijjártó Péter kijelentette, hogy a kínai kormány modellértékűként tekint a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatokra. Elmondta, Wang Yi külügyminiszterrel az elmúlt 11 évben sokat dolgoztak a magyar–kínai kapcsolatok fejlesztésén, szerdán már 23. alkalommal tárgyaltak személyesen.

A tárcavezető jelezte: a magyar–kínai együttműködés a rekordok időszakát éli, hiszen 2020, 2023 és 2024 után, 2025 első félévében is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra.

Nem csoda, hogy az Európában zajló öt legnagyobb kínai beruházásból négy Magyarországon van folyamatban, és az elmúlt esztendőben az Európába irányuló összes kínai beruházás 31 százaléka Magyarországon kötött ki

– fogalmazott Szijjártó Péter.

Hozzátette: az év első felében öt százalékkal növelték a kereskedelmi forgalmukat, hamarosan elindulhat a forgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon, és nyáron az eddigi legsikeresebb kötvénykibocsátást hajtotta végre Magyarország Kínában ötmilliárd jüan értékben.

A külgazdasági és külügyminiszter azt is közölte: a Kínából Magyarországra érkező turisták száma 44 százalékkal nőtt, meghaladta a 120 ezret az első félévben, így a koronavírus-járvány előtti időszakhoz képest is több kínai turista járt Magyarországon. Emellett a magyar egyetemeken a második legtöbb külföldi hallgató is Kínából érkezik, több mint 2500-an – jelezte.

Szijjártó Péter szerint korábban a liberális mainstreamben sokan kongatták úgymond a vészharangot a kínai gazdaság fölött, ehhez képest az idei év első felében 5,5 százalékkal nőtt a kínai gazdaság. Ezzel párhuzamosan Kína szerepe a világgazdaságban is egyre hangsúlyosabb

– mondta.