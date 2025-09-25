Szijjártó Péter: Magyarország kiveszi a részét a nem fertőző betegségek elleni küzdelemből

Magyarország továbbra is részt fog venni a legkevésbé fejlett államok kapacitásainak fejlesztésében a nem fertőző betegségek elleni küzdelem terén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.Szijjártó Péter emellett hangsúlyozta: az egészségpolitika nemzeti hatáskör.

Szijjártó Péter szerint hazánk továbbra is segít

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ közgyűlésének keretében a nem fertőző betegségekkel foglalkozó ülésen is részt vett, ahol felszólalásában hangsúlyozta, hogy Magyarország alaptörvénye egyértelműen kimondja azt, hogy minden állampolgárunknak joga van a testi és lelki egészséghez.

Az egészség önmagában is rendkívül fontos egyéni és társadalmi érték. Azonban versenyképességünk és jólétünk szempontjából is fontos erőforrás. A Covid óta a globális együttműködés középpontjába a vírusok elleni küzdelem került. Viszont én úgy gondolom, hogy a nem fertőző betegségek kockázatának csökkentése szintén fontos téma kell legyen

– jelentette ki.

Majd leszögezte, hogy az egészségpolitika nemzeti hatáskör, továbbá arra is kitért, hogy meg kell előzni a nemzetközi egészségügyi együttműködés túlzott átpolitizálását.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a magyar hatóságok a megelőzésre helyezik a hangsúlyt a nem fertőző betegségek elleni küzdelemben.

Erre példaként hozta fel a sportinfrastruktúra fejlesztését, hogy minél több fiatal mozoghasson, hiszen annál kisebb a krónikus és nem fertőző betegségek kockázata. „Tudjuk jól, hogy napjaink digitális világa nagy kísértés, ezért versenyképes alternatívát kell kínálnunk a fiataloknak” – fogalmazott.

Emellett – mint mondta – a kormány határozottan fellép a dohányzás visszaszorítása érdekében, hazánk teljes mértékben elkötelezett az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye mellett.

Majd közölte, hogy a krónikus betegségek kezelésére szolgáló program keretében lehetővé teszik, hogy a betegek már a háziorvosnál megkapják a hatékony terápiát, ne kelljen azonnal kórházba menniük.

„Végül szeretném azt megerősíteni, hogy Magyarország továbbra is részt fog venni a legkevésbé fejlett országok kapacitásainak fejlesztésében a nem fertőző betegségek elleni küzdelem terén” – húzta alá.