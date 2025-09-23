Szijjártó Péter: Magyarország semmiféle nyomásgyakorlásra nem hajlandó változtatni a migrációs politikáján

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter egy terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó ülésen vett részt, amelyen felszólalva azt emelte ki, hogy az emberiség a hidegháború vége nem élt annyira veszélyes nemzetközi környezetben, mint napjainkban, ugyanis számos háború zajlik világszerte és a terrorfenyegetettség is igen magas.

Szijjártó Péter szerint Magyarország nem változtat a migrációs politikáján (Fotó: AFP)

Rámutatott, hogy tavaly 3495 terrortámadás történt a világban, és ezzel kapcsolatban Magyarország különleges földrajzi elhelyezkedésére is kitért, aláhúzva, hogy az illegális migráció és az erősödő terrorveszély között van kapcsolat, a két jelenség ugyanis egyfajta ördögi kört alkot egymással.

A terrorizmus általában az egyik fő oka annak, hogy az emberek elhagyják az otthonukat. A migrációs hullámok pedig lehetőséget nyújtanak a rossz szándékú embereknek, közöttük a terroristáknak is, hogy szabadon és akadálytalanul mozoghassanak a világ különböző részei között

– hangsúlyozta.

Majd tudatta, hogy Magyarország az Európai Unió felé vezető legforgalmasabb szárazföldi migrációs útvonalon fekszik, és tíz évvel ezelőtt illegális bevándorlók százezrei árasztották el hazánkat, akik elutasították az együttműködést a hatóságokkal.

Nagyon jó döntést hoztunk, amikor nem engedélyeztük, hogy illegális migránsok lépjenek Magyarország területére, ezzel csökkentve a terrorfenyegetés növekedését. Kerítést építettünk határainkra, és eddig közel kétmilliárd eurót fordítottunk a határvédelem költségeire

– mondta.

Szijjártó Péter sérelmezte, hogy a magyar kormány mindezért naponta egymillió eurónyi pénzbüntetést kényszerül fizetni Brüsszelnek, ugyanakkor úgy vélekedett, hogy ez a legjobb befektetés az ország biztonságába, jobb, mint bevándorlók tízezreit beengedni.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes országokban az illegális migráció következményeként felütötte a fejét a modernkori antiszemitizmus is, ez jól látható Európában is, sok helyen bandaháborúk vannak, illetve no-go zónák jöttek létre.

És ez olyasmi, amit szerintem a 21. századi Európában nem lenne szabad megtapasztalnunk. A magyar tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy ha nem tudjuk megállítani az illegális migrációs hullámokat, akkor a terrorizmus fenyegetése tovább fog növekedni. A migrációpárti politika pedig a terrorveszély erősödésével jár

– figyelmeztetett.