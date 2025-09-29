Szijjártó Péter: Magyarország diplomáciai képviseletet nyitott Dar es-Salaamban

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az ünnepélyes megnyitón kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban, 34 évvel ezelőtt, működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, ugyanis Tanzánia a hatezer kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere Magyarországnak.
Méltatta az ország kiállását a szuverenitása, a kulturális, vallási és történelmi öröksége mellett, illetve terrorizmus elleni küzdelmét, részvételét a békefenntartásban és a menekültek befogadásában.
És emellett Tanzánia az egyik legdinamikusabban fejlődő ország az afrikai kontinensen. Dar es-Salaam Kelet-Afrika legnagyobb városa, s az ország pénzügyi és gazdasági központja. Mindez elegendő ok arra, hogy azt mondjuk: most van itt az ideje a diplomáciai képviseletünk újbóli megnyitásának
– közölte.
Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy az iroda legfőbb feladata a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felgyorsítása lesz, amihez adottak a jó alapok, miután a kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt tíz évben a háromszorosára nőtt.
A magyar vállalatok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a tanzániai piac iránt. Azokon a területeken, ahol a hazai technológiák világelsők – ideértve a vízgazdálkodást, az élelmiszerbiztonságot, valamint az egészségügyet és a mezőgazdaságot – készek vagyunk hozzájárulni Tanzánia sikeréhez
– jelentette ki.
Példaként említette, hogy magyar cégek fejlesztési munkája nyomán negyedmillió ember juthat hamarosan biztonságos ivóvízhez a Viktória-tó környékén, továbbá van magyar részvétel a felsőoktatás modernizációjában is.
– Egyre több magyar cég érdeklődik a piacra lépés iránt, a biztonsági nyomdászattól a napelemparkok telepítéséig – tájékoztatott. Arra is kitért, hogy a képviselet feladata lesz az ösztöndíjprogram népszerűsítése is, mert jelenleg is több mint száz tanzániai hallgató tanul Magyarországon, de ideje lenne új célokat kitűzni.
– Mindannyian tudjuk, hogy ambiciózus és sikeres együttműködést lehetetlen személyes jelenlét nélkül építeni. A személyes jelenlétet nem lehet digitálisan helyettesíteni (…) A Dar es-Salaam-i képviseletünk újbóli megnyitása a kétoldalú együttműködésünk új, sikeres fejezetének kezdetét jelenti – vélekedett.
A miniszter végül arra is figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, háborúk dúlnak a világban, a terrorfenyegetettség is magas, és egyesek a kommunikációs csatornák, évtizedek óta fennálló kapcsolatok elvágásával vagy szankciókkal reagálnak a válságokra.
Szavai szerint ez mind a világ ismételt blokkosodásának irányába mutat, ami Magyarország érdekeivel élesen ellentétes, a kormány ehelyett a kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködésben érdekelt, ezt tükrözi hazánk Afrika-stratégiája is.
Ennek kapcsán aláhúzta, hogy a jövő kontinenséről van szó, amelynek népessége 2050-ig 950 millióval fog nőni, ez pedig sürgető feladatot ró a nemzetközi közösségre.
Biztosítanunk kell, hogy minden gazdasági, oktatási és egészségügyi előfeltétel rendelkezésre álljon ahhoz, hogy ez a növekvő népesség Afrikában maradjon. Ezért átfogó, nagyszabású gazdasági fejlesztési programra van szükség, amely segíti Afrika kapacitásainak megerősítését. Mi, magyarok, kivesszük a részünket ebből
– fogalmazott.