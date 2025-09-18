Egyedül nukleáris energiával lehet kiszolgálni a világ növekvő áramigényét

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a magyar-japán üzleti szemináriumon elmondott beszédében kifejtette, hogy a világban napjainkban drámai változások zajlanak, a status quo teljesen felborult az elmúlt évek krízisei nyomán, és ezeknek a folyamatoknak a súlyából sokat veszítő Európa az egyik legnagyobb elszenvedője.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Oszakából jelentkezett

Fotó: Facebook

Ezért ma a magyar kormányzatnak az a legfontosabb gazdaságpolitikai feladata, hogy kivédje az egyre drámaibban visszaeső európai versenyképesség negatív hatásait, és megóvja azokat az eredményeket, amelyeket az utóbbi években elértünk

– szögezte le. Utóbbiakra példaként említette a szinte teljes foglalkoztatottságot, Európa legalacsonyabb adóit, s azt, hogy évről évre sikerül megdönteni a beruházások rekordját. „Mi egy szárazföld által körülzárt ország vagyunk. Nekünk nincsenek nagy kőolaj- vagy földgázmezőink, úgyhogy mi a világgazdaság és a világkereskedelem akadálytalan működésében vagyunk érdekeltek” – húzta alá. Márpedig szavai szerint a világ újból a blokkosodás irányába halad, ami élesen ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel.

Mi, magyarok a globális együttműködés hívei vagyunk, és azt szeretnénk, hogyha a kölcsönös tisztelet lenne újra a globális együttműködés alapja

– fogalmazott. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a magyar-japán kapcsolatokat mindig is a kölcsönös tisztelet jellemezte, és jó hírnek nevezte, hogy az előző napi tokiói tárgyalásain világossá vált, hogy mind a két oldal részéről megvan a szándék a két ország közötti együttműködés megerősítésére. „Ennek egyik bizonyítéka most az, hogy itt vagyunk a tegnapi tokiói üzleti fórum után Oszakában, ahol a nap folyamán egyébként Magyarország konzulátusát is megnyitjuk” – mondta.

Majd hangsúlyozta, hogy Japán a globális technológiai forradalomban kétségtelenül az éllovasok között van, és Magyarország is erre törekszik. „Önök gondolhatják azt, hogy ez túlságosan becsvágyó célkitűzés, de a helyzet az, hogy egy főre vetítve mi, magyarok adtuk a legtöbb Nobel-díjast a világnak. Tehát az innovatív gondolkodás, s az állandó újra törekvés, az a magyar gondolkodásmódnak a velejárója” – vélekedett.