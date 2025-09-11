Szijjártó Péter Pozsonyból üzent Brüsszelnek

Pozsonyból jelentekzett Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a szlovák miniszter kollégákkal megerősítették elkötelezettségüket: „nem hagyjuk, hogy Brüsszel ellehetetlenítse országaink energiaellátását, nem engedjük, hogy figyelmen kívül hagyják a földrajzi, fizikai és infrastrukturális realitást. Brüsszel tudatosan akar olyan döntést hozni, ami nehéz helyzetbe hozza a szlovák és a magyar embereket”.

Szijjártó Péter Pozsonyban tárgyalt

Forrás: Facebook

