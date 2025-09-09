Hírlevél

Rendkívüli

Oroszország bejelentette: ez lehet a kulcs az ukrán háború lezárásához

Szijjártó Péter

Hihetetlen bejelentést tett Szijjártó Péter

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében újabb megállapodás születik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy hosszú távú nyugati irányú gázszerződést írnak alá. Ez szerinte fontos mérföldkő az ország energiabiztonságában.
Az nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. Hozzátette: minél több útvonalon és minél több gázt tud az ország beszerezni, annál nagyobb biztonságban van.

Szijjártó Péter bejelentette a leghosszabb távú nyugati irányú gázszerződés aláírását, amely Magyarország energiabiztonságát erősíti.
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter a diverzifikációról

A külgazdasági és külügyminiszter közölte: 

Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk.

Mint írta, Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába. 

Minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb

 – fogalmazott.

 

