Hihetetlen bejelentést tett Szijjártó Péter

Az nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. Hozzátette: minél több útvonalon és minél több gázt tud az ország beszerezni, annál nagyobb biztonságban van.

Szijjártó Péter bejelentette a leghosszabb távú nyugati irányú gázszerződés aláírását, amely Magyarország energiabiztonságát erősíti

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter a diverzifikációról

A külgazdasági és külügyminiszter közölte:

Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk.

Mint írta, Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába.

Minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb

– fogalmazott.