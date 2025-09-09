Hihetetlen bejelentést tett Szijjártó Péter

Az nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán. Hozzátette: minél több útvonalon és minél több gázt tud az ország beszerezni, annál nagyobb biztonságban van.
A külgazdasági és külügyminiszter közölte:
Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk.
Mint írta, Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába.
Minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb
– fogalmazott.