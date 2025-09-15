Szijjártó Péter új megállapodást kötött Kínával

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben jelentette be, hogy Magyarország nukleáris együttműködési megállapodást írt alá Kínával. A dokumentum a biztonság, az innováció és az energiaágazat területén is komoly lehetőségeket hordoz. A tárcavezető kiemelte: Magyarország érdeke a civilizált kelet-nyugati kapcsolatok újraindítása, amelynek alapját a nukleáris energia adhatja.

Szijjártó Péter kiemelte: a nukleáris energia a jövő kulcsa. Magyarország egyszerre működik együtt orosz, amerikai, német és francia cégekkel.

Fotó: MTI/KKM

Szijjártó Péter szerint a nukleáris energia a jövő

A miniszter emlékeztetett, hogy Magyarországon a Roszatom építi a paksi atomerőmű új blokkjait, amelyben francia és német cégek is közreműködnek.

Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról

– mondta. Szijjártó Péter hozzátette:

Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia.

A miniszter szerint a következő évtized az atomenergia évtizede lesz, mert a világszerte növekvő áramigény ekkora mértékben kizárólag nukleáris forrásból biztosítható.

Bécsi programja során Szijjártó Péter Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is tárgyalt.

Megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a paksi nukleáris bővítést, mivel most minden körülmény adott a munkálatok előrehaladásához.