Rendkívüli

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter új megállapodást kötött Kínával

Magyarország és Kína Bécsben írt alá új megállapodást, amely az innováció és a biztonság mellett az energiaágazatra is kiterjed. A bejelentést Szijjártó Péter tette meg, aki szerint a nukleáris energia lehet a kelet-nyugati együttműködés alapja.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben jelentette be, hogy Magyarország nukleáris együttműködési megállapodást írt alá Kínával. A dokumentum a biztonság, az innováció és az energiaágazat területén is komoly lehetőségeket hordoz. A tárcavezető kiemelte: Magyarország érdeke a civilizált kelet-nyugati kapcsolatok újraindítása, amelynek alapját a nukleáris energia adhatja.

Szijjártó Péter kiemelte: a nukleáris energia a jövő kulcsa. Magyarország egyszerre működik együtt orosz, amerikai, német és francia cégekkel.
Szijjártó Péter szerint a nukleáris energia a jövő

A miniszter emlékeztetett, hogy Magyarországon a Roszatom építi a paksi atomerőmű új blokkjait, amelyben francia és német cégek is közreműködnek. 

Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról

– mondta. Szijjártó Péter hozzátette: 

Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia.

A miniszter szerint a következő évtized az atomenergia évtizede lesz, mert a világszerte növekvő áramigény ekkora mértékben kizárólag nukleáris forrásból biztosítható.

Bécsi programja során Szijjártó Péter Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is tárgyalt. 

Megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a paksi nukleáris bővítést, mivel most minden körülmény adott a munkálatok előrehaladásához.

 

