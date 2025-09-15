Szijjártó Péter új megállapodást kötött Kínával

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben jelentette be, hogy Magyarország nukleáris együttműködési megállapodást írt alá Kínával. A dokumentum a biztonság, az innováció és az energiaágazat területén is komoly lehetőségeket hordoz. A tárcavezető kiemelte: Magyarország érdeke a civilizált kelet-nyugati kapcsolatok újraindítása, amelynek alapját a nukleáris energia adhatja.
A miniszter emlékeztetett, hogy Magyarországon a Roszatom építi a paksi atomerőmű új blokkjait, amelyben francia és német cégek is közreműködnek.
Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról
– mondta. Szijjártó Péter hozzátette:
Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia.
A miniszter szerint a következő évtized az atomenergia évtizede lesz, mert a világszerte növekvő áramigény ekkora mértékben kizárólag nukleáris forrásból biztosítható.
Bécsi programja során Szijjártó Péter Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával is tárgyalt.
Megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a paksi nukleáris bővítést, mivel most minden körülmény adott a munkálatok előrehaladásához.