Drónbotrány forró drótján: Szijjártó Péter helyretette Kijevet

„Ez nem igaz! Ne járasd le magad” – írta X-oldalán közzétett bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető az ukrán külügyminiszter bejegyzésére reagált, amelyben Andriij Szibiha azt írta:

A vak magyar tisztviselők kedvéért. A tegnapi drónbehatolás pontos útvonala Magyarországról az ukrán légtérbe. Fegyveres erőink összegyűjtötték az összes szükséges bizonyítékot, és továbbra is várjuk, hogy Magyarország magyarázatot adjon arra vonatkozóan, hogy mit tett ez a tárgy a légterünkben.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az ukrán elnök azt állította, hogy felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe. Ezt követően Zelenszkij katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot. Az ukrán hadsereg vezérkara közleményt tett közzé a Facebookon, amelyben azt írták:

2025. szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarrendszerei kétszer is észlelték, hogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Az objektum kétszer megsértette az Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.

Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek a behatoláskor a „potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében” az ukrán hadsereg Csaklun-KM nevű drónjával járőröztek a térségben.

