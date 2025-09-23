Szijjártó Péter üzent Trump béketörekvése kapcsán

Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében, a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

Szijjártó Péter a Facebookon közölte, hogy hazánk a béke pártján áll, és támogatja Trump békekezdeményezését, ugyanakkor a realitásokat hangsúlyozta.

Fotó: AFP

A bejegyzéséhez a tárcavezető mellékelte az Indexen megjelent cikket, amely az ENSZ-közgyűlés keretében tartott ukrán–amerikai csúcstalálkozóról számolt be. A beszámoló szerint Donald Trump amerikai elnök a találkozón Magyarország orosz energiafüggőségének megszüntetéséről beszélt.

Szijjártó Péter üzenete a békéről és az energiáról

Az amerikai elnök a cikk szerint közölte Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, hogy beszélni fog „a barátjával, Orbán Viktorral”.

Zelenszkij erre úgy reagált: szerinte a magyarok nem állnak még készen arra, hogy leálljanak az orosz gáz vásárlásával.

Szijjártó Péter a nyilvánosság elé tárt üzenetével egyértelművé tette, hogy Magyarország a béke oldalán áll, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a földrajzi körülmények határozzák meg az ország mozgásterét.