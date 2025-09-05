Szijjártó Péter visszavágott a képmutató Brüsszelnek

Magyarország nyíltan vásárol orosz kőolajat, mert nincs más lehetősége – hangsúlyozta pénteken Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar–azeri gazdasági vegyes bizottság ülését követően. Hozzátette: más európai országok azért szereznek be orosz olajat titokban, kerülőúton, mert az olcsóbb.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország energiapolitikája fizikai kérdés: vezetékeken érkezik az orosz olaj, miközben mások rejtve vásárolnak.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szijjártó Péter a képmutatásról és az energiabiztonságról

A tárcavezetőt Donald Trump amerikai elnök azon kijelentéséről is kérdezték, amelyben az európai országokat az orosz olajvásárlás leállítására szólította fel.

Ne engedjük, hogy megtévesszenek minket a képmutatók, ugyanis azok közül, akik a leghangosabban kiabálnak kígyót-békát Magyarországra és Szlovákiára az olajvásárlásuk miatt, jelentős számban vannak olyanok, akik ugyanúgy orosz olajat vásárolnak, csak kerülőúton, bizonyos ázsiai országokon keresztül

– mondta. A miniszter hozzátette:

Ők azért vesznek orosz olajat titokban, mert az olcsóbb. Mi meg azért veszünk orosz olajat nyíltan, mert nincs más lehetőségünk.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy az energiahordozók beszerzése elsősorban fizikai kérdés, hiszen „onnan lehet energiahordozót vásárolni, ahonnan vezeték jön ide”. Rámutatott: az Európai Unió elutasította Magyarország segítségkérését a délkelet-európai földgázvezetékek kapacitásának növelésére, Horvátország pedig nem az alternatív csővezeték kapacitását bővítette, hanem a tranzitdíjat emelte meg az európai benchmarkok ötszörösére. Az eseményen a Tisza Párt adóterveiről is kérdezték a minisztert. Úgy fogalmazott:

Az emberek jogosan gondolták azt, hogy a magyar politikában (…) Gyurcsány Ferenc alá már senki nem fog süllyedni, a Tisza Pártnak azonban sikerült.

Hozzátette:

Gyurcsány Ferenc a választás után ismerte be kénytelen-kelletlen, hogy hazudott a választási kampány alatt, a Tisza Párt pedig bejelentette, hogy hazudik már most a választási kampány alatt. A Tisza Pártnak sikerült Gyurcsány Ferenc alá menni.

Kaukázusi békefolyamat

A külgazdasági miniszter az azeri–örmény békefolyamat jelentőségét is hangsúlyozta. Mint mondta:

Ez az egyik legfontosabb központi korridor a régióban, és úgy véljük, ez az új megállapodás, amikor valóra válik, új lendületet ad az országok tranzitlehetőségei számára.

Hangsúlyozta, hogy a közlekedés, az áruszállítás és az emberek mozgása szempontjából minden ország nyertese lehet a fejlesztéseknek.

Mi a magunk részéről ennek a korridornak a ránk eső részét építjük, befektetéseket eszközölünk a vasútba és a közútba, hogy fejlesszük az áruszállítási lehetőségeket

– tette hozzá.