Szijjártó Péter perzselő üzenetet küldött Volodimir Zelenszkijnek

„Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenszkij azt állítja ugyanis, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret. Az ukrán elnök a katonai vezetőkkel tartott értekezlete után arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg felderítő drónok berepülését észlelte az ukrán–magyar határ térségében. Mint írta, az előzetes vizsgálat szerint „feltehetően magyar drónok” voltak, és az ukrán ipari potenciálról gyűjthettek adatokat. Zelenszkij utasította a hadsereget, hogy minden észlelt esetet vizsgáljanak ki és haladéktalanul jelentsenek.

Mutatjuk Szijjártó Péter bejegyzését: