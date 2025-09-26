Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Katasztrofális vádakat fogalmaztak meg Zelenszkijjel szemben — Trump mocskosul dühös lesz

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter perzselő üzenetet küldött Volodimir Zelenszkijnek

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter azok után, hogy Zelenszkij azt állította, magyar drónok sértették meg az ukrán légteret.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterhatárkülügyminiszterdrónVolodimir Zelenszkij

„Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Zelenszkij azt állítja ugyanis, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret. Az ukrán elnök a katonai vezetőkkel tartott értekezlete után arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg felderítő drónok berepülését észlelte az ukrán–magyar határ térségében. Mint írta, az előzetes vizsgálat szerint „feltehetően magyar drónok” voltak, és az ukrán ipari potenciálról gyűjthettek adatokat. Zelenszkij utasította a hadsereget, hogy minden észlelt esetet vizsgáljanak ki és haladéktalanul jelentsenek.

Mutatjuk Szijjártó Péter bejegyzését: 

Ukrajna megint Magyarországot támadja – mutatjuk, mivel
Szijjártó Péter: Az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát
Brüsszel nem tud éket verni Trump és Orbán Viktor közé

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!