Brüsszel felhördülhet, Szlovákia kimondta: csak férfi és nő létezik

Szlovákia parlamentje pénteken elfogadta az alkotmány módosítását, amely szerint az ország csak két nemet – a férfit és a nőt – ismeri el – számolt be róla az EuroNews.

Szlovákia radikális lépésre szánta el magát: csak két nemet ismernek el

Fotó: AFP

Szlovákia a hagyományos értékek védelmét helyezte előtérbe

A módosításhoz háromötödös többségre volt szükség, amelyet a 150 fős Nemzeti Tanácsban 90 szavazattal sikerült megszerezni. A konzervatív ellenzék 12 képviselője segítette a kormánykoalíciót a szavazás megnyerésében.

Az alkotmány mostantól kimondja, hogy Szlovákia fenntartja szuverenitását a „nemzeti identitás” kérdéseiben, különösen az „alapvető kulturális-etikai kérdésekben”, és egyértelműen meghatározza a nemeket férfi és nő kategóriáiban.

Az alkotmány emellett előírja, hogy szülői hozzájárulás szükséges a szexuális felvilágosításhoz való hozzáféréshez, és garantált a férfiak és nők közötti egyenlő fizetés. Boris Susko igazságügyi miniszter a parlamentben azt hangsúlyozta, hogy a módosítás célja a hagyományos értékek védelme.

A jóváhagyott módosítások egyebek mellett rögzítik, hogy Szlovákiában nemváltoztatásra csak rendkívül indokolt esetben lehet sort keríteni, és szigorítja az örökbefogadás körülményeit is, úgy, hogy arra csak házaspárok, illetve egyedülálló örökbefogadó esetében a legközelebbi rokon vagy a szülő házastársa, illetve a gyermek szülőjének felmenője tarthatnak igényt.

A dokumentumba a kereszténydemokraták javaslata alapján bekerült az is, hogy tilos lesz a béranyaság, valamint a gyermeknek joga lesz ismernie a szüleit, illetve az a megfogalmazás is, hogy az anya nő, az apa pedig férfi.

A módosítás másik sarokpontja, hogy rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan.

A dokumentum egy másik részében pedig előrevetítették, hogy az oktatási intézményekbe csak az alkotmány alapvetéseivel összhangban lévő tananyag kerülhet, ezekkel ellentétes közlések csak akkor, ha azokra a szülők kifejezetten engedélyt adnak.

Korábbi kormányközlések szerint ez utóbbi kitétel elsődlegesen a hivatalos iskolai tananyagon felüli, a gyermekek szexuális nevelését célzó oktatási programokra vonatkozik.

Az indoklás szerint az alkotmánymódosítás segítségével rögzíthető Szlovákia szuverenitása kulturális és etikai kérdésekben, a módosítás megerősíti a hagyományos értékek védelmét, valamint kulcsfontosságú a jogstabilitás tekintetében is, mivel egyértelművé válik, hogy sem az Európai Unió jogi normái, sem nemzetközi szerződések nem élveznek elsőbbséget a szlovák alaptörvénnyel szemben, amennyiben ellentétesek az utóbbiban megfogalmazott alapvetésekkel.

A szlovák alkotmány módosítása egyértelműen jelzi az ország elköteleződését a hagyományos nemi szerepek és családi értékek mellett.

Magyarország 2020 decemberében rögzítette alaptörvényében, hogy az anya nő, az apa férfi. Amint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter szavait taps fogadta New Yorkban, amikor arról beszélt, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: nem csak a magyar alkotmány családközpontú, de a kormány gazdasági stratégiája is az.