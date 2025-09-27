Brutális orosz támadás érte éjszaka az ukrán régiót

Szeptember 27-én, az éjszaka folyamán, az orosz erők masszív támadást indítottak a Vinnicjai terület ellen, ami során a kritikus infrastruktúrát vették célba, és a támadások egy lakóházat is megrongáltak – írja az rbc.ua.
A megrongálódott lakóház áram nélkül maradt, a tető és az ablakok is megsérültek. Sérültekről vagy halálos áldozatokról nem érkezett bejelentés, hozzátették, hogy tűz is keletkezett, amit helyi idő szerint 6:30-ra sikerült megfékezni. A vasúti közlekedést ekkorra már helyreállították.
Később pontosították, hogy a tűz az orosz támadás következtében keletkezett, amely a kritikus infrastruktúrát érte.
Korábban arról is írtunk, hogy Oroszországot ellepték az ukrán drónok. Szeptember 27-ére virradó éjjel több tucat ukrán drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. A legnagyobb támadási kísérlet a Rosztovi terület felett történt, ahol 27 drónt lőttek le.