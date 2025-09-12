Durva bejelentést tett a terrorizmusról Amerika szeptember 11-én

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások 24. évfordulóján az amerikai Kongresszus mindkét pártjának képviselői arról beszéltek, hogy leginkább a növekvő belső – vagyis belföldi – terrorizmustól tartanak.

A hazai terrorizmus Amerikában már nagyobb veszélyt jelent (Fotó: ILKIN ESKIPEHLIVAN / ANADOLU)

Arra a kérdésre, hogy a hazai vagy a külföldi terroristák jelentenek-e nagyobb veszélyt, Tim Burchett Tennessee-i republikánus képviselő a Fox News Digitalnak úgy fogalmazott: „Minden fronton ébernek kell lenni.”

Burchett ugyanakkor a konzervatív vezető, Charlie Kirk utah-i meggyilkolása kapcsán különösen a baloldalt hibáztatta: „Ebben vér tapad a kezükhöz, ez kétségtelen. A következmények a szavazóurnáknál is hatalmasak lehetnek.”

Jodey Arrington texasi republikánus úgy látja, a hazai terrorizmus „nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, mikor”. Hozzátette: „Egyik oldalról sem lehet leengedni a védelmet. Én ott voltam a Fehér Házban szeptember 11-én George W. Bush mellett.” Arrington különösen azokra a terroristákra figyelmeztetett, akik a határon át jutottak be az országba:

Nem lehet hagyni, hogy a határ nyitva álljon, miközben rekord számban kerülnek fel emberek a terrorfigyelő listára.

Troy Nehls texasi republikánus is attól tart, hogy a Biden-kormány politikája miatt terroristák érkeztek az Egyesült Államokba: „A déli határon át az elmúlt négy évben bejutó emberek ártatlan áldozatokra vadásznak.

Royhoz hasonlóan Nehls is bírálta az amerikaiak közötti erőszakot:

Már nem tudunk nyugodtan vitatkozni. Az emberek ökölre mennek, fegyvert rántanak, lövöldöznek. Ez már túl messzire ment.

Demokrata képviselők is aggodalmukat fejezték ki a belföldi terror miatt. „A hazai terrorizmus miatt nem alszom nyugodtan” – mondta André Carson indianai demokrata képviselő, aki együtt akar működni republikánus kollégáival, a rendvédelmi szervekkel és a civil közösségekkel a biztonság érdekében – írja a Fox News.

Ritchie Torres New York-i demokrata képviselő szerint

a közösségi média korában a szélsőséges erőszak és a belföldi terrorizmus erősödését látjuk itthon és külföldön is.

Hozzátette: „A közszereplők biztonságát ma már nem lehet magától értetődőnek venni. Már nincs kedvem nyilvános eseményeken megjelenni komoly biztonsági intézkedések nélkül, és gyanítom, ezzel sok kongresszusi tag ugyanígy van.”