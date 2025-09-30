Hosszú kapcsolata van Soros szervezeteinek a terrorizmussal

Soros György szervezetei előszeretettel támogatnak olyan csoportokat, amelyek a terrorizmushoz, különféle terrorszervezetekhez köthetők.

Soros szervezetei előszeretettel támogatnak a terrorizmushoz köthető csoportokat (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Az egyik ilyen kedvezményezett, az Al Mezan Emberi Jogi Központ (Al Mezan Center for Human Rights) például az NGO Monitor szerint 2021 és 2024 között az Open Society Foundations (OSF) jóvoltából 620 000 dolláros támogatásban részesült „a Gázai övezetben elkövetett emberi jogi és nemzetközi humanitárius jogi jogsértések nyomon követésének és dokumentálásának támogatására”. Ez a szervezet a jogot, a bíróságokat és a nemzetközi szervezeteket használja fel az Izrael-ellenes aktivizmus eszközeként, de nem áll meg itt.

Az Al Mezan igazgatótanácsának több tagja, tisztviselője és alkalmazottja közvetlen kapcsolatban áll a Hamász és a Palesztina Felszabadításáért Népi Front terrorista szervezetekkel

– hívja fel a figyelmet az NGO Monitor.

Hasonlóan a jog eszközeivel fejt ki Izrael-ellenes tevékenységet az Al-Haq, amelynek ügyvezető igazgatója, Shawan Jabarin kapcsolatban áll a Palesztina Felszabadításáért Népi Fronttal (PFLP), amelyet az Egyesült Államok, az Európai Unió, Kanada és Izrael terrorista szervezetnek minősített. Egyes szakértők egyenesen a PFLP fedőszervezetének tartják az Al-Haqot, ennek ellenére a szervezet csak 2020-és 2023 között 800 000 dollárt kapott az OSF-től.

Természetesen nem csupán az Izrael-ellenes aktivistákra költ Soros szervezete. Az OSF támogatja az Egyesült Államokban tevékenykedő Ruckus Society és Center for Third World Organizing (CTWO) aktivista csoportokat is, amelyek a 2020-ban, George Floyd halála után kirobbant és erőszakba fordult zavargások során utcai akciókat támogatott, sőt azzal büszkélkedett, hogy részt vett az utcai megmozdulásokban.

A Capital Research Center (CRC) nemrég megjelent jelentése szerint a Ruckus Society alapítói és képzési anyagai kifejezetten törvényen kívüli taktikákat támogattak.

Szintén a a CTWO ernyője alá tartozik a BlackOUT Collective, amely egy dokumentumban pozitív színben igyekezett feltüntetni a Hamász palesztin terrorszervezet 2023. október 7-i Izrael elleni támadását.

A CRC jelentése szerint az OSF 400 ezer dollárt juttatott a CTWO részére.

Szintén a Capital Research Center anyaga emeli ki a Sunrise Movement nevű szervezetet is, amely állítása szerint legalább 2 millió dollárt kapott az OSF-től. A szerveződést az Antifa-hoz kapcsolódó más csoportokkal, például a Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest koalícióval együtt gyújtogatásokkal és a rendfenntartó erők és közüzemi dolgozók elleni erőszakos cselekményekkel hozták összefüggésbe, többek között egy rendőri kiképzőközpont építkezésének Molotov-koktélokkal, téglákkal és kövekkel történő megtámadásával, valamint építőipari gépek felgyújtásával.