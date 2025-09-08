Nyilvánosságra hozták, van-e magyar áldozata a jeruzsálemi terrortámadásnak

Ahogyan arról az Origo beszámolt, két terrorista lövésekkel autóbuszok utasaira támadt egy jeruzsálemi kereszteződésben hétfő reggel. A terrortámadásban öt ember meghalt, tizenöten pedig megsérültek.
Szijjártó Péter Budapesten a magyar-izraeli külügyminiszteri sajtótájékoztatón elmondta:
Szeretném megerősíteni, hogy Magyarország támogatja a terrorellenes törekvéseket a közel-keleti térségben. Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy egy terrorszervezet, itt ebben az esetben a Hamász egy komplett régió életét tartja sakkban. Elfogadhatatlan, hogy embereknek nap mint nap terrortámadásoktól és rakétatámadásoktól kell tartaniuk.
Szijjártó hozzátette:
Egyelőre azt az információt kaptuk, hogy magyar áldozat nincsen, a jeruzsálemi támadás áldozatai között természetesen az izraeli képviseletünk folyamatosan kapcsolatban van az izraeli rendőrséggel, és hogyha ettől ellentétes információt kapunk, akkor azt közölni fogjuk természetesen. Ami az Európai Unió és Izrael közötti kapcsolatokat illeti, nagyon erős Izrael-ellenességet tanúsítanak egyes északi, nyugati és déli tagállamai az Európai Uniónak. Nagyon erős Izrael-ellenességet lehet felfedezni azokban a vitákban, amelyeket mi folytatunk a Külügyi Tanácson.
A tárcavezető leszögezte:
Ez sajnos a mindennapi életben is érezhető Nyugat-Európában. Nem véletlen, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott nem valamelyik nyugat-európai országban, hanem Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit. Nem véletlen, hogy az izraeli klubcsapatok európai kupamérkőzéseit nem valamelyik nyugati országban, hanem Magyarországon játsszák.
Szijjártó Péter aláhúzta:
Már előfordul sajnos olyan is, hogy egy nyugat-európai ország az Izraellel szembeni hazai mérkőzését is Magyarországon rendezte. Szóval innen azt mutatja, hogy az a politikai Izrael-ellenesség, amit egyes politikai elitek Európában bemutatnak, az egy erősödő társadalmi antiszemitizmusban talál következményeke. És ez elfogadhatatlan. Mi itt Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdettünk.
A miniszter kiemelte:
Itt Magyarországon terrorszervezeteket éltetni nem lehet. Itt Magyarországon világos intézkedéseket hoztunk, antiszemita ideológiát népszerűsítő szervezeteket, zenekarokat nem engedünk be ide Magyarországra. Utána akármilyen indulatokat is próbálnak velünk szemben gerjeszteni a világ bármely pontján.