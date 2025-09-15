Titkolni akarják, de már nagyon nagy a baj Európában

Az európai politikai elit számos ponton felelőtlen politikát folytat, azonban az egyik legsúlyosabb ezek közül az Izrael-ellenes retorika. A kontinensen folyamatosan növekszik az antiszemitizmus és az ezzel összefüggő támadások száma, miközben a mainstream média hallgatásba burkolózik.

Az antiszemitizmus egyre nő Európában

Egy francia zsidó vallású család nyaralása rémálommá változott nemrég, miután egy autópálya melletti pihenőben erőszakos inzultust szenvedtek el. A kiváltó ok a család kisfia által viselt kipa volt. „Gyilkosok, nem Gázában vagyunk, hanem Milánóban” – kiáltott rájuk egy férfi. Amikor „Szabad Palesztinát” skandálva többen is inzultálni kezdték őket. Az apa videóra vette az esetet, majd a mosdóba menekült fiával. Amikor azonban kijöttek onnan, akkor egy egész tömeg várta őket, akik a videó törlését követelték. Amikor ez nem történt meg, rugdosni kezdték őket.

Egy másik esetben egy ausztriai kempingben utasítottak el egy zsidó párt, miután meglátták útlevelüket. Az eset különösen nagy felháborodást keltett, miután Ausztriában eddig nem igen voltak hasonló esetek.

Franciaországban is egyre jobban elszabadulnak az indulatok, miután Lyonban ismeretlenek megrongáltak egy holokauszt-emlékművet, amelyre a „szabad Gáza” feliratot vésték.

Spanyolországban még rosszabb a helyzet, hiszen nemrég egy a város zsinagógája elleni robbantás kísérletet sikerült megállítani. A tragédiát sikerült ugyan megelőzni, azonban a mögötte meghúzódó probléma kezelése még várat magára.

Az antiszemitizmus ma már bevett norma

Jól láthatóan tehát nem elszigetelt incidensekről van szó, hanem a zsidók elleni gyűlölet szisztematikus emelkedéséről. Ezt egyébként már statisztikák is igazolják, miután Spanyolországban a 2024-es adatokhoz képest megháromszorozódott az antiszemita indíttatású támadások száma. A legtöbb támadás egyébként a Palesztinával szembeni népirtási vádakból táplálkozik.

Mint ismeretes Izrael a Hamász támadása után hadműveletet indított a terrorszervezet felszámolására.

Ennek részeként az izraeli hadsereg folyamatosan támadásokat hajtott végre a Gázai övezetben. Ezzel párhuzamosan azonban a lakosság helyzete is egyre romlott. Több vezető európai politikus is a független Palesztin állam elismerését helyezte kilátásba, ezzel párhuzamosan pedig a nyugati sajtó is egyoldalúan számolt be a palesztin lakosság helyzetéről, erősítve az állítólagos népirtás narratíváját.