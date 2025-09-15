Titkolni akarják, de már nagyon nagy a baj Európában

Az európai politikai elit számos ponton felelőtlen politikát folytat, azonban az egyik legsúlyosabb ezek közül az Izrael-ellenes retorika. A kontinensen folyamatosan növekszik az antiszemitizmus és az ezzel összefüggő támadások száma, miközben a mainstream média hallgatásba burkolózik.
Egy francia zsidó vallású család nyaralása rémálommá változott nemrég, miután egy autópálya melletti pihenőben erőszakos inzultust szenvedtek el. A kiváltó ok a család kisfia által viselt kipa volt. „Gyilkosok, nem Gázában vagyunk, hanem Milánóban” – kiáltott rájuk egy férfi. Amikor „Szabad Palesztinát” skandálva többen is inzultálni kezdték őket. Az apa videóra vette az esetet, majd a mosdóba menekült fiával. Amikor azonban kijöttek onnan, akkor egy egész tömeg várta őket, akik a videó törlését követelték. Amikor ez nem történt meg, rugdosni kezdték őket.
Egy másik esetben egy ausztriai kempingben utasítottak el egy zsidó párt, miután meglátták útlevelüket. Az eset különösen nagy felháborodást keltett, miután Ausztriában eddig nem igen voltak hasonló esetek.
Franciaországban is egyre jobban elszabadulnak az indulatok, miután Lyonban ismeretlenek megrongáltak egy holokauszt-emlékművet, amelyre a „szabad Gáza” feliratot vésték.
Spanyolországban még rosszabb a helyzet, hiszen nemrég egy a város zsinagógája elleni robbantás kísérletet sikerült megállítani. A tragédiát sikerült ugyan megelőzni, azonban a mögötte meghúzódó probléma kezelése még várat magára.
Jól láthatóan tehát nem elszigetelt incidensekről van szó, hanem a zsidók elleni gyűlölet szisztematikus emelkedéséről. Ezt egyébként már statisztikák is igazolják, miután Spanyolországban a 2024-es adatokhoz képest megháromszorozódott az antiszemita indíttatású támadások száma. A legtöbb támadás egyébként a Palesztinával szembeni népirtási vádakból táplálkozik.
Mint ismeretes Izrael a Hamász támadása után hadműveletet indított a terrorszervezet felszámolására.
Ennek részeként az izraeli hadsereg folyamatosan támadásokat hajtott végre a Gázai övezetben. Ezzel párhuzamosan azonban a lakosság helyzete is egyre romlott. Több vezető európai politikus is a független Palesztin állam elismerését helyezte kilátásba, ezzel párhuzamosan pedig a nyugati sajtó is egyoldalúan számolt be a palesztin lakosság helyzetéről, erősítve az állítólagos népirtás narratíváját.
Korábban a Magyar Nemzetnek adott interjújában Sharren Haskel, Izrael külügyminiszter–helyettese is arról beszélt, hogy a média felelősségét nem lehet eléggé hangsúlyozni a kialakult helyzet kapcsán.
A nagymamám Párizsban él – hat hónappal ezelőtt arab fiatalok egy csoportja megtámadta, a földre lökték és megrúgták, kizárólag azért, mert nekik zsidónak tűnt. A norvégiai unokatestvérem csaknem két évig nem járt iskolába, mert félt, és kényelmetlenül érezte magát az ott felhozott témák és megjegyzések miatt. Londonban az unokahúgomat – még kisgyermek – egy állami iskolában tűvel megszúrták az osztályteremben, csak mert zsidó. Ez a valóság Európa zsidó közösségei számára.
– számolt be róla a politikus.
Haskel szerint a média felelősségét az antiszemitizmus terjedésében nem lehet eléggé hangsúlyozni. A külügyminiszter–helyettes szerint az izraeli hadsereg (IDF) előre bejelentette, hogy orvosi személyzettel együtt lép be a shifai kórházba, hogy evakuálják a betegeket, mielőtt katonai művelet kezdődik.
Tudja, mit közölt ehelyett a BBC? Azt, hogy az izraeli katonák lövöldöznek az orvosokra és a betegekre! Egy órával később persze bocsánatot kértek, de addigra már mindenki látta a hamis hírt.
– fogalmazott a politikus, aki szerint ezek a hírek egyértelműen hozzájárulnak az antiszemitizmus terjedéséhez.
A nyugati médiában egyébként valóban nem módi az elkövetőkről beszélni, hiszen számos esetben a gyűlölet visszaszorítására hivatkozva nem közlik az elkövetők származását. A bevándorlás erősödését azonban nem lehet elválasztani a ténytől, hogy a közel-keletről érkező migránsok valóban antiszemitizmust hoznak magukkal.