Újabb merénylet jöhet? Óriási a készültség Charlie Kirk emlékünnepsége miatt

A titkosszolgálat a Trump-kormány második ciklusának eddigi legnagyobb biztonsági próbatételével néz szembe a 31 évesen meggyilkolt Charlie Kirk emlékünnepségén, amelyet a State Farm Stadionban rendeznek meg. Az eseményre több mint 60 ezer embert várnak, és a feszült helyzet miatt egy volt ügynök úgy nyilatkozott, hogy „ez a titkosszolgálatot a végsőkig próbára teszi”.

Fotó: AFP

Donald Trump elnök megerősítette részvételét a rendezvényen, amelyet a Turning Point USA szombaton jelentett be, így az ügynökségnek mindössze néhány napja maradt a biztonsági előkészületekre.

A feladatok között szerepel a stadion teljes körű átvizsgálása, fémdetektorok telepítése és a lehetséges zavarok kezelése.

A 63 ezres befogadóképességű State Farm Stadion az NFL-ben szereplő Arizona Cardinals otthona. Kirk feleségével, Erikával és két gyermekével Scottsdale-ben élt, mintegy negyven kilométerre az arénától.

A titkosszolgálat legnagyobb próbatételei

A titkosszolgálat először tavaly került nagy nyomás alá, amikor egy merénylő hajszál híján végzett Trumppal egy pennsylvaniai kampányrendezvényen. Az incidens után az ügynökség vezetője lemondott, a Kongresszus pedig több forrást ígért. Két hónappal később egy újabb merényletet is sikerült meghiúsítani a floridai Trump International Golf Clubnál.

Fotó: AFP

Kirk meggyilkolása után több politikus lemondta nyilvános szerepléseit a növekvő erőszakos fenyegetések miatt – írja a The Daily Beast.

Alexandria Ocasio-Cortez két észak-karolinai eseményt halasztott el, mondván, hogy a kongresszusi biztonsági intézkedések nem elégségesek a digitális fenyegetések korában.

A republikánus Nancy Mace ezzel szemben arról számolt be, hogy hosszú idő után először fegyvert hord magánál. A fokozott fenyegetettség ellenére Trump részt vett a szeptember 11-i terrortámadás évfordulóján rendezett baseballmeccsen a Yankee Stadionban, ahol mesterlövészeket is bevetettek a biztonság érdekében. Az elnök szeptember 7-én a US Openen is megjelent, ahol rövid látogatása miatt fél órát késett a férfi egyes döntő kezdete.

Trump második elnöki ciklusa alatt eddig olyan nagyszabású eseményeken vett részt, mint a Super Bowl, több UFC-gála és a FIFA Klubvilágbajnokság döntője. A Kirk tiszteletére tartott vasárnapi washingtoni virrasztáson azonban nem jelent meg.

A hatóságok továbbra sem közöltek hivatalos részleteket Kirk gyilkosának indítékairól. A gyanúsított, egy 22 éves férfi családtagjai szerint azonban a fiatalember mély gyűlöletet táplált Kirk politikai nézetei iránt. Charlie Kirk feltételezett merénylője radikális változáson ment keresztül az utóbbi évben, az anya szerint egyre inkább a meleg- és transzjogok mellett állt.