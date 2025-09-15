Hírlevél

Rendkívüli

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

TCK

Így blokkolják az ukrán toborzók a telefonokat, esély sincs segítséget kérni

51 perce
Olvasási idő: 2 perc
Egy sokkoló videó került napvilágra, amelyen egy fiatal férfi bemutatja: az ukrán toborzóközpontok emberei speciális jelzavarókat használnak az utakon. Ezek az eszközök teljesen megszüntetik a mobilhálózati jelet, így az áldozatoknak nincs lehetőségük sem telefonálni, sem üzenetben segítséget kérni.
TCKkommunikációfelvételtelefonUkrajnaeszköz

„Egy fiatal leleplezte a hadkiegészítő központok (TCK) rendszerét, amely blokkolja a kommunikációt” – olvasható egy videó mellett, amin egy fiatal megmutatta, hogyan működnek az útszéli jelzavarók, miközben a toborzók lecsapnak az áldozatokra.

Toborzó
Toborzók járőröznek Harkivban Fotó: AFP

A felvétel készítője hátulról közelített – és láthatóvá vált, hogy hogyan „vadásznak” a TCK emberei, és hogyan blokkolják a telefonokat, amikor embereket rabolnak el az utcáról. 

Nincs jel – nincs esély segítséget hívni. Rádióelektronikai hadviselést (REB) alkalmaznak – speciális eszközöket, amelyek egy adott körzetben kikapcsolják a kommunikációt. 

