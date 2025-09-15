Így blokkolják az ukrán toborzók a telefonokat, esély sincs segítséget kérni

„Egy fiatal leleplezte a hadkiegészítő központok (TCK) rendszerét, amely blokkolja a kommunikációt” – olvasható egy videó mellett, amin egy fiatal megmutatta, hogyan működnek az útszéli jelzavarók, miközben a toborzók lecsapnak az áldozatokra.

Toborzók járőröznek Harkivban Fotó: AFP

A felvétel készítője hátulról közelített – és láthatóvá vált, hogy hogyan „vadásznak” a TCK emberei, és hogyan blokkolják a telefonokat, amikor embereket rabolnak el az utcáról.

Nincs jel – nincs esély segítséget hívni. Rádióelektronikai hadviselést (REB) alkalmaznak – speciális eszközöket, amelyek egy adott körzetben kikapcsolják a kommunikációt.