Továbbképezték Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalóit

Augusztus 29-én Kijevben magas szintű stratégiai ülést tartottak Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalócsoportja számára. A beszámoló szerint Ukrajna delegációja mellett jelen volt az EU magas szintű tanácsadó csoportja is.

Ukrajna a lehető legtöbb tárgyalási klasztert szeretné megnyitni

Fotó: THOMAS TRAASDAHL / Ritzau Scanpix

Az ülés öt tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeire, a klasztertárgyalások megkezdésének előkészületeire, valamint a csatlakozási tárgyalások kiemelt lépéseire összpontosított, beleértve az ukrán jogszabályok uniós joggal való összehangolását célzó nemzeti programmal kapcsolatos munkát is.

Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: a lehető legtöbb tárgyalási klasztert meg kell nyitni az idén.

Ukrajna készen áll arra, hogy három klaszterről kezdjen tárgyalásokat, és azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb klaszter esetében befejezze az átvilágításokat és megkezdje a tárgyalásokat.

– hangsúlyozta.

Kacska szerint fontos, hogy minden lépés átláthatóan és minden féllel egyeztetve történjen, hiszen csak ez tudja sikerre vinni a folyamatot.

A miniszterelnök-helyettes szerint egyúttal az is fontos, hogy társadalmi egyeztetés induljon a felmerülő kérdésekről, miután Ukrajnának elemi érdeke, hogy a lakosság megértse, mi miért történik a tárgyalások során.

Ukrajna nincs egyedül

Az ukrán tárgyalók mellett jelen volt az EU magas szintű tanácsadó testülete is. Az Északi-Balti Nyolcak által vezetett testületben helyet kapott Lykke Friis, stratégiai tanácsadó és Dánia korábbi klíma-, energia- és nemek közötti egyenlőségért felelős minisztere is, aki felvázolta Dánia EU Tanács-elnökségének prioritásait, beleértve Ukrajna EU-csatlakozásának támogatását.

A megbeszélésen részt vett emellett Andris Piebalgs, az EU korábbi energiaügyi és fejlesztési biztosa és a tanácsadó csoport tagja, Alar Streimann, Észtország korábbi állandó EU- és OECD-képviselője és Észtország EU-főtárgyalója, valamint Drita Abdiu-Halili, Észak-Macedónia korábbi főtárgyaló-helyettese.