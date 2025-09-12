Trump a radikális baloldali őrülteknek üzent Kirk meggyilkolása után

Donald Trump a Fehér Ház déli pázsitján beszélt, miközben New Yorkba tartott, és egy újságíró kérdésére válaszolva fogalmazott így: „Az életben bátornak kell lennünk. Vannak radikális baloldali őrültek, és nekünk csak le kell győznünk őket.”
Trump hozzátette, hogy erőszakmentes módon fog reagálni, hiszen Kirk az erőszakmentesség híve volt. A konzervatív kommentátor korábban arról beszélt, hogy a szélsőbaloldali aktivisták miatt kellett lemondania beszédeit az egyetemi kampuszokon.
Továbbra is tart a hajtóvadászat az amerikai konzervatív aktivista gyilkosának elfogásáért. Charlie Kirk a utahi egyetemen tartott beszédet, amikor az elkövető az egyik épület tetejéről rálőtt. A merénylő elmenekült a helyszínről, az ismeretlen elkövetőről új felvételek láttak napvilágot.
A lövöldözés után Trump az Ovális Irodából rögzített egy beszédet, amelyet a közösségi médiában terjesztett, és amelyben dicsérte Kirköt, valamint a „radikális baloldalt” okolta a haláláért. Azt mondta, hogy a „radikális baloldal” Kirköt a „nácikhoz” és a világ legrosszabb tömeggyilkosaihoz és bűnözőihez hasonlította, és a konzervatív aktivista meggyilkolásáért a retorika a felelős – erről a Politico számolt be.
Ez a fajta retorika közvetlenül felelős a terrorizmusért, amelyet ma országunkban tapasztalunk
– mondta az elnök a videóban.
