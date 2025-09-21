Ebből baj lesz: megérkezett a tálibok válasza Trump dörgedelmes üzenetére

A kabuli kormány vasárnap elutasította Donald Trump amerikai elnök ajánlatát az afganisztáni Bagram légitámaszpont visszavételére, négy évvel azután, hogy az Egyesült Államok kaotikus körülmények között kivonta hadseregét Afganisztánból, és a hatalmas katonai létesítmény a tálibok kezébe került. Trump csütörtökön jelentette be, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat az afgán tisztségviselőkkel a támaszpont feletti ellenőrzés visszaszerzésről.

A tálibok elutasították Donald Trump ajánlatát

Fotó: MUSTAFA NOORI / Middle East Images

Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy a tálibok nyitottak lesznek az Egyesült Államok visszatérésére. Trump szombaton a Truth Social nevű közösségi platformján hozzátette, hogy „ha Afganisztán nem adja vissza a bagrami légitámaszpontot azoknak, akik építették, nagyon rossz dolgok fognak történni!”

A tálibok fő szóvivője, Zabihullah Mudzsahid elutasította a visszatérési ajánlatot, és sürgette az Egyesült Államokat, hogy a kérdésben „reális és racionális” álláspontra helyezkedjen.

Afganisztán gazdaságorientált külpolitikát folytat, és kölcsönös és közös érdekek alapján konstruktív kapcsolatokat keres minden állammal – írta Mudzsahid közösségi oldalán.

Hozzátette: minden kétoldalú tárgyalás során következetesen az Egyesült Államok értésére adták, hogy Afganisztán függetlensége és területi integritása rendkívül fontos. Hangoztatta: a dohai megállapodás értelmében az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy „nem fog erőszakot alkalmazni, nem fogja fenyegetni Afganisztán területi integritását vagy politikai függetlenségét, és nem avatkozik be annak belügyeibe” – írta a szóvivő. Kijelentette: az Egyesült Államoknak hűnek kell maradnia vállalásaihoz.

Az afgán média idézte Fazihuddin Fitratot, a kabuli védelmi minisztérium kabinetfőnökét is, aki kijelentette, hogy „lehetetlen a megállapodás akár csak egyetlen négyzetcentiméterről”.

Tavaly augusztusban a tálibok a Bagramban történt hatalomátvételük harmadik évfordulóját nagyszabású katonai díszszemlével ünnepelték, melyen az elhagyott amerikai felszereléseket mutatták be.

Trump bírálta Biden döntését

A bagrami légibázist a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után két évtizeden keresztül használták az amerikaiak, azonban miután az afgán kormány 2021-ben megbukott, és a tálibok átvették a hatalmat, az Egyesült Államok kivonult az országból és a bázisról is.

Donald Trump több alkalommal bírálta nem csupán a bagrami légibázis elvesztését, de az elődje, Joe Biden által végrehajtott kivonulást is, ami csúfos kudarccal végződött.

Biden kivonulásról szóló döntése valóban értelmetlennek tűnt, hiszen a terrorizmus elleni harc égisze alatt sikerült ugyan a tálib vezetést elüldözni, akik azonban a kivonulás után megerősödve tértek vissza. A bagrami bázis egyébként fájdalmas pont a régióban, miután a hírek szerint nemcsak katonai támaszpontként, de börtönként is funkcionált, ahol számos embert tartottak fogva hónapokig, sokszor a vádak szerint megalapozatlanul.