Rendkívüli

Ezer forint fölé vinné a benzin árát a Tisza energiapolitikája

Donald Trump

Trump félelmetes videót osztott meg a közösségi oldalán

Donald Trump bejelentése szerint az amerikai hadsereg kedden 11 embert ölt meg egy állítólag kábítószereket szállító venezuelai hajón. A csapásra a Karib-térségben telepített hadihajók fokozott jelenléte mellett került sor.
Donald Trumphajódroghadsereg

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai hadsereg kedden egy venezuelai hajót semmisített meg, amely állítólag kábítószert szállított. Az akció során 11 ember vesztette életét – közölte az elnök a Fehér Házban, írja a Reuters.

Trump
Donald Trump a Fehér Házban, az ovális irodában.
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az elmúlt néhány percben szó szerint kilőttünk egy hajót, egy kábítószer-szállító hajót, rengeteg drog volt abban a hajóban

 – fogalmazott Trump az újságíróknak. A bejelentéshez Trump megosztott egy videót is, amelyen a felrobbanó csónak látható.

Az amerikai tisztviselők szerint a hajó kábítószereket szállított, és az akció azután történt, hogy a kormány hadihajókat telepített a Karib-térség déli részére. Ez az első ismert katonai művelet a telepítés után.

A Fehér Ház szerint a csapás célja a drogszállítás megakadályozása és a régió biztonságának növelése volt, miközben Washington továbbra is nyomást gyakorol a Latin-Amerikában működő kábítószer-hálózatokra.

