Trump félelmetes videót osztott meg a közösségi oldalán

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai hadsereg kedden egy venezuelai hajót semmisített meg, amely állítólag kábítószert szállított. Az akció során 11 ember vesztette életét – közölte az elnök a Fehér Házban, írja a Reuters.

Donald Trump a Fehér Házban, az ovális irodában.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Az elmúlt néhány percben szó szerint kilőttünk egy hajót, egy kábítószer-szállító hajót, rengeteg drog volt abban a hajóban

– fogalmazott Trump az újságíróknak. A bejelentéshez Trump megosztott egy videót is, amelyen a felrobbanó csónak látható.

US military kills 11 in strike on drug boat tied to a Venezuelan cartel. Trump administration's war on drugs just escalated into direct military action in Latin America.



Venezuela is not controlled by a government; it has been taken over by a narco-terrorist cartel, El Cartel… pic.twitter.com/gOzXzUmcW5 — Ingrid McKenzie (@IngridKellaghan) September 2, 2025

Az amerikai tisztviselők szerint a hajó kábítószereket szállított, és az akció azután történt, hogy a kormány hadihajókat telepített a Karib-térség déli részére. Ez az első ismert katonai művelet a telepítés után.

Trump says US forces attacked a boat carrying drugs to the United States, killing 11 "narcoterrorists" from a gang he alleges is controlled by leftist Venezuelan leader Madurohttps://t.co/HffJCLyJdQ pic.twitter.com/5ucb8WEWTJ — AFP News Agency (@AFP) September 3, 2025

A Fehér Ház szerint a csapás célja a drogszállítás megakadályozása és a régió biztonságának növelése volt, miközben Washington továbbra is nyomást gyakorol a Latin-Amerikában működő kábítószer-hálózatokra.