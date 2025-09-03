Trump félelmetes videót osztott meg a közösségi oldalán

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az amerikai hadsereg kedden egy venezuelai hajót semmisített meg, amely állítólag kábítószert szállított. Az akció során 11 ember vesztette életét – közölte az elnök a Fehér Házban, írja a Reuters.
Az elmúlt néhány percben szó szerint kilőttünk egy hajót, egy kábítószer-szállító hajót, rengeteg drog volt abban a hajóban
– fogalmazott Trump az újságíróknak. A bejelentéshez Trump megosztott egy videót is, amelyen a felrobbanó csónak látható.
Az amerikai tisztviselők szerint a hajó kábítószereket szállított, és az akció azután történt, hogy a kormány hadihajókat telepített a Karib-térség déli részére. Ez az első ismert katonai művelet a telepítés után.
A Fehér Ház szerint a csapás célja a drogszállítás megakadályozása és a régió biztonságának növelése volt, miközben Washington továbbra is nyomást gyakorol a Latin-Amerikában működő kábítószer-hálózatokra.