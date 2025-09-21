Brutális figyelmeztetést fogalmazott meg Donald Trump

Figyelmeztette Afganisztánt Donald Trump amerikai elnök – számol be róla az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió.

Trump visszaköveteli a Bagram légibázist az afgán vezetéstől (Illusztráció, forrás: AFP)

Ha Afganisztán nem adja vissza a Bagram légibázist azoknak, akik építették, az Amerikai Egyesült Államoknak, ROSSZ DOLGOK FOGNAK TÖRTÉNNI!!!

– írta az elnök a Truth Social platformon.

Trump nem részletezte, hogy pontosan milyen következményekre gondol.

A tálib vezetésű afgán kormány korábban elutasította a bázis feletti ellenőrzés átadását, csakúgy, mint bármiféle amerikai katonai jelenlétet az országban.

A Bagram légibázis, amely Kabultól mindössze 64 kilométerre található, kulcsfontosságú szerepet játszott az amerikai hadműveletek során az elmúlt két évtizedben. A 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően indított „terror elleni háború” idején a bázis nemcsak katonai célokat szolgált, hanem hírhedt börtönként is működött. Számos foglyot tartottak itt fogva éveken át, vádemelés vagy tárgyalás nélkül, és sokan közülük állítólag kínzás és bántalmazás áldozatai lettek.

Trump már korábban is többször sajnálkozását fejezte ki a Bagram elvesztése miatt, kiemelve annak stratégiai jelentőségét, különösen Kína közelsége miatt. Arról, hogy dolgozik a bázis visszaszerzésén, a héten lezajlott nagy-britanniai látogatása során beszélt először.

Próbáljuk visszaszerezni, egyébként ez lehet egy kis hírértékű információ. Próbáljuk visszaszerezni, mert szükségük van tőlünk dolgokra

– fogalmazott az amerikai elnök egy Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Az afgán hivatalos szervek azonban határozottan elutasítják az amerikai katonai jelenlét felújítását.

Afganisztánnak és az Egyesült Államoknak együtt kell működniük egymással... anélkül, hogy az Egyesült Államok bármilyen katonai jelenlétet fenntartana Afganisztán bármely részén

– jelentette ki Zakir Jalal, az afgán külügyminisztérium tisztviselője.

ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر بگرام د معاملې خبره کړې نوموړی تر سياست هاخوا بريالی تاجر او معامله‌کوونکی دی او د بگرام د بېرته اخيستو يادونه هم د يوې معاملې له لارې کوي.

افغانستان او امريکا يو بل سره تعامل ته اړتيا لري او کولای شي د متقابل درناوي او مشترکو گټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي… — Zakir Jalaly - ذاکر جلالي (@zakirjalaly) September 18, 2025

Kabul kész politikai és gazdasági kapcsolatokat ápolni Washingtonnal a „kölcsönös tisztelet és közös érdekek” alapján – tette hozzá.

Az amerikai elnök több alkalommal bírálta a bázis elvesztését, és tágabb értelemben elődje, Joe Biden csúfos kudarcát az Afganisztánból való kaotikus kivonulásban. Trump egyúttal aggodalmát fejezte ki Kína növekvő befolyása miatt a térségben. Amikor arról kérdezték, hogy csapatokat küldene-e a bázis visszafoglalására, az Egyesült Államok elnöke azt mondta: