Trump új terve elhozhatja a békét

A különmegbízott szerint Donald Trump 21 pontos béketerve, amelyet az ENSZ Közgyűlése alkalmából osztott meg arab és iszlám vezetőkkel, Izrael és a regionális szomszédok aggályait is figyelembe veszi. Witkoff egyúttal hangsúlyozta: véleménye szerint már közel a konfliktus lezárása – írja a Times of Israel.

Witkoff szerint már közel a béke

Witkoff szerdán azt nyilatkozta, hogy áttörésre számít a Gázával kapcsolatban a következő napokban, hozzátéve, hogy Donald Trump amerikai elnök tervet nyújtott be a régió országainak. A különmegbízott elmondta, hogy az amerikai elnök kedden, az ENSZ Közgyűlése alkalmából arab és iszlám országok egy csoportjával találkozott, és megosztotta velük az elképzeléseit.

Azt hiszem, ez Izrael aggályait, valamint a régió összes szomszédjának aggályait is kezeli

– nyilatkozta Witkoff. A keddi találkozón képviselt kormányok közös nyilatkozata szerint a vezetők „megismételték elkötelezettségüket Trump elnökkel való együttműködés mellett, és hangsúlyozták vezetésének fontosságát a háború befejezésében”. A találkozón Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Egyiptom, Jordánia, Törökország, Indonézia és Pakisztán képviselői vettek részt.

Azt hiszem, ha mindenkit – az Egyesült Államokat, az arabokat, az európaiakat – össze tudunk vonni e béketerv köré, akkor eredményt érhetünk el

– Ezt már Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozta, aki szintén találkozott Trumppal.

Witkoff egyelőre részleteket nem árult el a tervről, azonban nyilatkozatában hangsúlyozta: magabiztosak abban, hogy az elkövetkezendő napokban valamiféle áttörést jelenthetnek majd be a konfliktus kapcsán.

Witkoff már többször reménykedett

Witkoff és Trump többször is komoly lépéseket tett a pusztító, közel két éve tartó háború befejezése érdekében, amely akkor kezdődött, amikor a Hamász 2023. október 7-én megindította támadását Izrael ellen, mintegy 1200 ember halálát okozva és 251 túszt ejtve. A támadás után Izrael teljes körű hadműveletet indított a Hamász felszámolása érdekében.

A különmegbízott Witkoff már több esetben is próbálta tűzszünetre rávenni a feleket, azonban ez eddig még nem sikerült.

Idő közben azonban a Gázai övezetben uralkodó helyzet megváltoztatta a körülményeket. Több nemzetközi szervezet és az európai vezetők nagy része is elítélte Izraelt, miután a hadművelet következményeként éhezés alakultak ki, ezt pedig a vádak szerint Izrael okozta azzal, hogy nem engedett be megfelelő mennyiségű segélyt a háború sújtotta övezetbe. Izrael szerint azonban ezek a vádak hamisak, a probléma pedig nem a segélyek mértéke, hanem az, hogy a Hamász a segélyszállítmányokat is felhasználja, így az megfelelő rendszer nélkül nem jut el a lakossághoz.

A helyzet odáig fajult, hogy Franciaország és Nagy-Britannia is bejelentette: elismerik a független Palesztin államot.

Ez a helyzet azonban nem könnyítette meg Witkoff dolgát, akinek egyszerre kellett a régió összes országának az igényét figyelembe venni. Eközben azonban sem a Hamász, sem pedig Izrael nem mutatott hajlandóságot megváltoztatni saját álláspontját. Izrael miniszterelnöke pedig már többször is jelezte: csak a Hamász teljes felszámolása esetén hajlandó tárgyalni egy fegyverszünetről. Kérdés tehát, hogy it regál a két fél Trump legújabb tervére.