Donald Trump

Trump súlyos üzenetet küldött a NATO-nak

Az amerikai elnök ismét kiemelte: soha nem tört volna ki a háború, ha ő lett volna az elnök. Trump a NATO-nak üzent.
Donald TrumpNATOUkrajna

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen, ha az összes NATO-tagállam egyetért vele és elkezd hasonlóképpen cselekedni.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 08: U.S. President Donald Trump speaks at the Museum of the Bible September 8, 2025 in Washington, DC. Trump addressed the White House Religious Liberties Commission during the event. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Trump a NATO-nak üzent
Fotó: AFP

Bejegyzésében az elnök úgy fogalmazott: 

Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és több ezer orosz és ukrán életet megmenteni, csak a múlt héten 7118 ember vesztette életét. Őrület!

Trump elmondta, hajlandó lépéseket tenni Oroszországgal szemben, és szankciókat kivetni Moszkvára, amennyiben a NATO-tagállamok is tesznek lépéseket. Trump szerint fel kell hagyni az orosz olaj vásárlásával, és Kínára 50-100 százalékos vámot kell kivetni, amelyeket a háború után visszavonnának, mert mint írta: 

Kína erős ellenőrzéssel, sőt befolyással bír Oroszország felett, és ezek az erős vámok megtörik ezt a szorítást.

„Ha a NATO azt teszi, amit mondok, a háború gyorsan véget ér, és ez az összes élet megmenekül!” – emelte ki, és hozzáette, ha nem így tesznek, azzal az ő idejét, országa idejét, energiáját és pénzét pazarolják. 

Donald Trump egyébként már korábban is pedzegette az ukrán elnök felelősségét a háborúban. 

Augusztusban az amerikai elnök arról beszélt: mindkét félre érvényes, hogy ha kell, élni fog a nyomásgyakorlási eszközeivel, ide értve a szankcionálást is. 

Hetente több ezer fiatalt ölnek meg. Ha meg tudom állítani szankciókkal vagy egy nagyon szigorú vámrendszerrel Oroszország vagy Ukrajna ellen – bárki ellen –, akkor meg fogom tenni 

– fogalmazott az elnök. 

Trump egyúttal kiemelte azt is, hogy véleménye szerint két ember szükséges a konfliktushoz és annak rendezéséhez is. 

Zelenszkij sem annyira ártatlan 

– jelentette ki Trump.

 

