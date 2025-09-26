Hírlevél

Rendkívüli

Megszólalt Putyin, amit mondott, az mindenkit meglepett

Trump

Brüsszel nem tud éket verni Trump és Orbán Viktor közé

Donald Trump egyértelműen kiállt Magyarország mellett: az Ovális Irodában megerősítette, hogy megérti Orbán Viktor energiakihívásait és leszögezte, hogy Budapest nem okolható az orosz olajtól való függés miatt. Ez a szakértő szerint újabb jele annak, hogy a magyar–amerikai kapcsolat Brüsszel és Zelenszkij nyomásával szemben is erős marad.
Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy tisztában van vele, miért jelent nehézséget Magyarország számára az orosz olajtól való elszakadás.

Trump
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Fehér Ház Ovális Irodájában (Fotó: Getty Images/AFP/Andrew Harnik)

Trump hozzáfűzte, hogy beszélt Orbán Viktorral a helyzetről.

Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják

– tette hozzá.

Trump kiállt Magyarország érdeke mellett

Donald Trump korábban találkozott Zelenszkijjel és az ukrán elnöknek Brüsszellel kéz a kézben érezhetően az a célja, hogy Magyarországnak és Szlovákiának megtiltsák az orosz energiavásárlást.

Ezért mind Ursula von der Leyen és mind más európai vezetők is nyomást gyakoroltak Donald Trumpra, hogy gyakorlatilag erre vegye rá Magyarországot és tiltsa meg az orosz energia vásárlását

– mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

A szakértő emlékeztetett: Donald Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja és beszélni fog vele.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) and European Commission President Ursula Von der Leyen attend a joint press conference in Brussels, on August 17, 2025. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy közös sajtótájékoztatón (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

Brüsszel nem tud éket verni Trump és Orbán Viktor közé

A magyar miniszterelnök felvázolta, hogy mi a helyzet Magyarország vonatkozásában és miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára. Donald Trump ezt megértette és elfogadta és le is nyilatkozta, hogy mivel Magyarországnak és Szlovákiának nincs tengeri kikötője, ezért más forrásból nem tudják kiváltani az orosz energiaforrásokat.

A szakértő szerint ez is azt mutatja, hogy Magyarország érdekérvényesítő képessége megmutatkozott, és hogy Orbán Viktor jó kapcsolatokat ápol az amerikai elnökkel.

Ez üzenet, hogy hiába próbálkozik Brüsszel és Zelenszkij, Orbán Viktornak az erős nemzetközi kapcsolatait nem tudják meggyengíteni és Magyarország tudja ennek köszönhetően érvényesíteni a nemzeti érdekeit

– összegezte Deák Dániel.

 

