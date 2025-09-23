Trump keményen odadörrentett a baloldalnak

Trump rendelete az Antifát hivatalosan „belföldi terrorszervezetnek” nevezi, és széles körű felhatalmazást ad a kormányzati szerveknek az Antifa által végrehajtott akciók, valamint azoknak a műveleteknek a kivizsgálására, amelyekhez egy Antifa-tag „anyagi támogatást nyújtott”. A dokumentum szerint az Antifa „illegális eszközöket használ országos erőszak- és terrorizmuskampány megszervezésére és végrehajtására” a kormány és a bűnüldöző szervek megdöntésére irányuló céljai elérése érdekében.

Donald Trump terrorszerveztté nyilvánította az Antifát (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az Antifával kapcsolatban álló és nevében eljáró személyek más szervezetekkel és entitásokkal is együttműködnek a politikai erőszak terjesztése, szítása és előmozdítása, valamint a törvényes politikai beszéd elnyomása céljából

– áll a rendeletben, amely szerint ez a szervezett erőfeszítés, amely politikai célok kényszerrel és megfélemlítéssel történő elérését szolgálja, belföldi terrorizmusnak minősül.

Trump döntése várhatóan jogi és politikai vitákat vált ki, mivel szakértők szerint az Antifa inkább decentralizált ideológia, mintsem egységes szervezet.

#BREAKING: Trump signs order labeling Antifa ‘domestic terrorist organization’https://t.co/WazaZLoLjS — The Hill (@thehill) September 22, 2025

Charlie Kirk, a Turning Point USA alapítója elleni politikai gyilkosság nyomán Trump és más Fehér Ház-tisztviselők korábban megfogadták, hogy határozottan fellépnek az általuk erőszakszításért felelősnek tartott baloldali csoportok ellen. Vance alelnök közölte, hogy a kormány vizsgálja a baloldali szervezetek finanszírozásának megvonását, Trump pedig különösen az Antifára összpontosít.

– írja a The Hill.

A republikánus politikusok régóta az Antifa aktivistáit okolják a George Floyd 2020-as halálát követően több amerikai nagyvárosban kitört zavargásokért, és az „antifa” kifejezést szélesebb értelemben is használják az országos baloldali tüntetések résztvevőire.