Charlie Kirk meggyilkolása figyelmeztetés lehet Trumpnak

Alekszej Puskov, az orosz parlament felsőházának, a Szövetségi Tanácsnak az információs politikáért felelős bizottsági elnöke Telegram-csatornáján azt írta:

Alekszej Puskov (Fotó: Képernyőfotó)

Ez egy egyértelmű üzenet mindazoknak az amerikai közéleti és politikai szereplőknek, akik hasonló nézeteket vallanak, és nem félnek ezeket a nyilvánosság előtt képviselni. A fő címzett valószínűleg maga az amerikai elnök. Vajon ez egy figyelmeztetés Trumpnak?

– fogalmazott az orosz politikus.

Puskov hozzátette, hogy a Kirk elleni támadás kísértetiesen emlékeztet Donald Trump 2024 júliusi merényletére.

Donald Trump ökölbe szorítja a kezét, miután meglőtték egy kampányrendezvényen (Fotó: Getty Images/AFP/Anna Moneymaker)

A 31 éves Charlie Kirket egy Utah állambeli egyetemi rendezvényen lőtték le. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol később életét vesztette. A konzervatív kommentátor Donald Trump elkötelezett támogatója volt, és többször élesen bírálta az Egyesült Államok ukrajnai katonai támogatását is.

Trumpnak üzent a merénylet?

A Kremlhez közel álló orosz politikus szerint nem kizárt, hogy az amerikai közélet konzervatív szereplőinek megfélemlítése áll a háttérben, írta a TASZSZ.

A fő üzenet: bárki, aki Trumphoz hasonló álláspontot képvisel, célponttá válhat

– írta Puskov.