Sokkoló videón a Charlie Kirk elleni brutális merénylet

Charlie Kirk meggyilkolása figyelmeztetés lehet Trumpnak

Egy magas rangú orosz törvényhozó szerint az amerikai konzervatív aktivista, Charlie Kirk elleni merénylet politikai üzenetként is értelmezhető és elsősorban Donald Trumpnak szólhat. Puskov szerint nem véletlen, hogy egy Trump-szövetségest lőttek le.
Alekszej Puskov, az orosz parlament felsőházának, a Szövetségi Tanácsnak az információs politikáért felelős bizottsági elnöke Telegram-csatornáján azt írta:

Alekszej Puskov (Fotó: Képernyőfotó)

Ez egy egyértelmű üzenet mindazoknak az amerikai közéleti és politikai szereplőknek, akik hasonló nézeteket vallanak, és nem félnek ezeket a nyilvánosság előtt képviselni. A fő címzett valószínűleg maga az amerikai elnök. Vajon ez egy figyelmeztetés Trumpnak?

– fogalmazott az orosz politikus.

Puskov hozzátette, hogy a Kirk elleni támadás kísértetiesen emlékeztet Donald Trump 2024 júliusi merényletére.

BUTLER, PENNSYLVANIA - JULY 13: Republican presidential candidate former President Donald Trump defiantly pumps his fist after being shot and rushed offstage during a rally on July 13, 2024 in Butler, Pennsylvania. Butler County district attorney Richard Goldinger said the gunman was shot and killed after injuring former U.S. President Donald Trump, killing one audience member and critically injuring two others in the shooting. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump ökölbe szorítja a kezét, miután meglőtték egy kampányrendezvényen (Fotó: Getty Images/AFP/Anna Moneymaker)

A 31 éves Charlie Kirket egy Utah állambeli egyetemi rendezvényen lőtték le. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol később életét vesztette. A konzervatív kommentátor Donald Trump elkötelezett támogatója volt, és többször élesen bírálta az Egyesült Államok ukrajnai katonai támogatását is.

Trumpnak üzent a merénylet?

A Kremlhez közel álló orosz politikus szerint nem kizárt, hogy az amerikai közélet konzervatív szereplőinek megfélemlítése áll a háttérben, írta a TASZSZ.

A fő üzenet: bárki, aki Trumphoz hasonló álláspontot képvisel, célponttá válhat

– írta Puskov.

 

 

