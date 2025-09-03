Trump a kínai elnökön keresztül üzent Putyinnak, nem is akármit – videó

Donald Trump arra reagált, hogy Kína lézerfegyvereket, nukleáris ballisztikus rakétákat és víz alatti drónokat mutatott be egy nagyszabású katonai parádén, amelyen Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Kim Dzsongun először jelent meg közösen. A három vezető pekingi találkozója újabb bizonyíték arra, hogy a világ erőközpontjai átrendeződnek, miközben Peking egyre nyíltabban céloz Tajvan elleni terveire is.

Donald Trump Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nagy kérdés, hogy Hszi elnök vajon megemlíti-e azt a hatalmas támogatást és véráldozatot, amelyet az Egyesült Államok adott Kínának, hogy biztosítsa szabadságát egy nagyon barátságtalan idegen megszállóval szemben

– írta az amerikai elnök a Truth Social felületén. Hangsúlyozta: sok amerikai katona halt meg Kína győzelméért és dicsőségéért, és reményét fejezte ki, hogy „méltó módon tisztelegnek bátorságuk és áldozatuk előtt”.

Trump üzenetében jókívánságokat is küldött Kínának az ünnepi parádé alkalmából, ugyanakkor élesen fogalmazott, amikor hozzátette:

Adják át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsongunnak, miközben az Egyesült Államok ellen szövetkeznek.

A bejegyzés nem sokkal azután született, hogy Hszi Csin-ping Pekingben nagyszabású katonai parádén mutatta be országa legújabb fegyvereit, amelyen Putyin és Kim is részt vett. A három vezető első nyilvános találkozója komoly visszhangot keltett a nemzetközi politikában, és Washingtonban is aggodalmat váltott ki.

Íme egy videó Pekingből: