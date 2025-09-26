Videón, ahogy Trump kiáll Magyarország mellett

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-posztban hívta fel a figyelmet Donald Trump legutóbbi sajtótájékoztatójára, amelyen az amerikai elnök Magyarország energiafüggőségéről is beszélt.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFIC)

A bejegyzésben Orbán Balázs azt írta: „Vannak ideológiák és van a földrajzi helyzetből adódó fizikai valóság.”

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen függetlenedni az orosz olajtól.

Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért az olajbeszerzésben Oroszországra van utalva

– mondta az Ovális Irodában. Trump ezt megelőzően telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Az Egyesült Államok elnöke hangsúlyozta, hogy míg más országok számos forrásból szerezhetnek energiát, Magyarország földrajzi helyzete és infrastrukturális korlátai miatt nehéz helyzetben van.

Beszéltem egy nagyszerű fickóval (utalva a magyar miniszterelnökre), aki a barátom, és ez egy nehezebb helyzet számukra, meg Szlovákia számára is. Ők szinte hozzáláncolva élnek ehhez az egy csővezetékhez

– tette hozzá.

„Hosszasan beszéltünk erről ma, és nem akarom, hogy az emberek őket okolják” – fogalmazott.

Orbán Viktor miniszterelnök telefonon egyeztetett Trump amerikai elnökkel. A magyar kormányfő ennek során kifejtette, miért van szüksége Magyarországnak az orosz energiára.