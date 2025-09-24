Várható volt Donald Trump kijelentése – Fekete Rajmund elemez

Fekete Rajmund lapunknak elmondta, hogy várható volt Donald Trump kijelentése, miszerint az USA nem fog Ukrajnáért harcolni.

Trump már korábban is hangsúlyozta, hogy ha ő lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor az egész háború nem robbant volna ki és szerinte az európai, főleg a nyugat-európai országok érdekeltek a háború eszkalálásában és elhúzódásában. Hiszen ez az elit azért nem akarja a békét, mert fontosabb neki annak a háborús vészhelyzetnek a fenntartása, sőt élezése, amitől esélyt vár a túlélésre.

Az Amerika-szakértő szerint Trump felismerte, hogy a világpolitika alapvetően megváltozott és benne az Egyesült Államok a helye és szerepe is.

Ehhez az új világrendhez kell igazítania az amerikai elnöknek a kül- és biztonságpolitikáját, ahol Oroszország és Kína mellett olyan játékosok is ott állnak az ajtóban, mint például India.

Trump ENSZ-közgyűlésen tett kijelentései kapcsán Fekete Rajmund úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök már korábban is jelezte a szövetségeseknek: nagyobb szerepet kell vállalniuk saját biztonságuk szavatolásában.

Már az első Trump-adminisztrációnak is elvárása volt, hogy a NATO-tagországok növeljék a védelmi kiadásaikat, ami két dolgot jelent: több pénzt kell költeniük a hadseregükre és az Egyesült Államok már nem tudja egyedül garantálni ezen országok biztonságát is. Ez azonban egy lehetőség is lehet számukra.

Trump ENSZ-közgyűlésen elhangzott beszéde kapcsán a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója azt is megjegyezte, hogy az rendkívül kritikus volt az ENSZ-szel szemben, amely globális intézmény szerinte nem látja el a feladatát. Arra, hogy Trump újságírói kérdésre Orbán Viktort a barátjának nevezte, a szakértő így reagált:

Trump nem először nevezte barátjának Orbán Viktort, a 2024-es választási kampány során több mint száz alkalommal hivatkozott rá és több alkalommal is méltatta a magyar kormány politikáját. A két vezető között van egy rendkívül jó kapcsolat, nagyon sok egyetértési pont van közöttük, és nem először derül ki, hogy a színfalak mögött egyeztetnek.

Fekete Rajmund úgy látja, hogy Trump beiktatása óta a magyar–amerikai kapcsolatok látványosan javultak a demokrata adminisztrációhoz képest, aminek kézzelfogható eredményei is vannak:

A republikánus elnök hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be. Ma az amerikai cégek a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, 1 700 vállalat több mint százezer főt foglalkoztat, s a kétoldalú kereskedelem értéke tavaly már megközelítette a tízmilliárd dollárt. Ilyen volt a szankciók feloldása is, illetve az, hogy az amerikaiak feloldják a vízummentességi program korlátozásait a magyarok előtt.

Végezetül hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök szavára mindenki odafigyel, ezért sokkal nagyobb a politikai súlya Magyarországnak, mint amit az ország mérete indokolna, köszönhetően Orbán Viktor miniszterelnök politikájának.