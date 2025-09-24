Hírlevél

Rendkívüli

Putyin szövetségese rácsapta az ajtót Moszkvára

Trump

Várható volt Donald Trump kijelentése – Fekete Rajmund elemez

Fekete Rajmund Amerika-szakértő, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója szerint várható volt Donald Trump kijelentése, miszerint az Egyesült Államok nem kíván Ukrajnáért harcolni, és a konfliktust Európának kell megoldania. Hangsúlyozta, hogy Trump beiktatása óta a magyar–amerikai kapcsolatok látványosan javultak, és kiemelte Orbán Viktor szerepét: „több alkalommal is találkoztak, fontos geopolitikai kérdésekben is megvitatják álláspontjukat, véleményüket.”
TrumpOrbán ViktorMagyarország

Fekete Rajmund lapunknak elmondta, hogy várható volt Donald Trump kijelentése, miszerint az USA nem fog Ukrajnáért harcolni.

Trump
Donald Trump amerikai elnök Fotó: LUIZ RAMPELOTTO / NurPhoto

Úgy fogalmazott:

Trump már korábban is hangsúlyozta, hogy ha ő lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor az egész háború nem robbant volna ki és szerinte az európai, főleg a nyugat-európai országok érdekeltek a háború eszkalálásában és elhúzódásában. Hiszen ez az elit azért nem akarja a békét, mert fontosabb neki annak a háborús vészhelyzetnek a fenntartása, sőt élezése, amitől esélyt vár a túlélésre.

Az Amerika-szakértő szerint Trump felismerte, hogy a világpolitika alapvetően megváltozott és benne az Egyesült Államok a helye és szerepe is. 

Ehhez az új világrendhez kell igazítania az amerikai elnöknek a kül- és biztonságpolitikáját, ahol Oroszország és Kína mellett olyan játékosok is ott állnak az ajtóban, mint például India.

Trump ENSZ-közgyűlésen tett kijelentései kapcsán Fekete Rajmund úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök már korábban is jelezte a szövetségeseknek: nagyobb szerepet kell vállalniuk saját biztonságuk szavatolásában.

Már az első Trump-adminisztrációnak is elvárása volt, hogy a NATO-tagországok növeljék a védelmi kiadásaikat, ami két dolgot jelent: több pénzt kell költeniük a hadseregükre és az Egyesült Államok már nem tudja egyedül garantálni ezen országok biztonságát is. Ez azonban egy lehetőség is lehet számukra.

Trump ENSZ-közgyűlésen elhangzott beszéde kapcsán a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója azt is megjegyezte, hogy az rendkívül kritikus volt az ENSZ-szel szemben, amely globális intézmény szerinte nem látja el a feladatát. Arra, hogy Trump újságírói kérdésre Orbán Viktort a barátjának nevezte, a szakértő így reagált:

Trump nem először nevezte barátjának Orbán Viktort, a 2024-es választási kampány során több mint száz alkalommal hivatkozott rá és több alkalommal is méltatta a magyar kormány politikáját. A két vezető között van egy rendkívül jó kapcsolat, nagyon sok egyetértési pont van közöttük, és nem először derül ki, hogy a színfalak mögött egyeztetnek.

Fekete Rajmund úgy látja, hogy Trump beiktatása óta a magyar–amerikai kapcsolatok látványosan javultak a demokrata adminisztrációhoz képest, aminek kézzelfogható eredményei is vannak:

A republikánus elnök hivatalba lépése óta hat új amerikai beruházást jelentettek be. Ma az amerikai cégek a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, 1 700 vállalat több mint százezer főt foglalkoztat, s a kétoldalú kereskedelem értéke tavaly már megközelítette a tízmilliárd dollárt. Ilyen volt a szankciók feloldása is, illetve az, hogy az amerikaiak feloldják a vízummentességi program korlátozásait a magyarok előtt.

Végezetül hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök szavára mindenki odafigyel, ezért sokkal nagyobb a politikai súlya Magyarországnak, mint amit az ország mérete indokolna, köszönhetően Orbán Viktor miniszterelnök politikájának.

 

