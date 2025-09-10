Politico: Trump lett Európa elnöke

A Politico szerint soha az EU történetében nem volt olyan időszak, amikor egy amerikai elnök közvetlenül ilyen nagy befolyást gyakorolt volna az európai ügyekre. Brüsszelben és a tagállamok fővárosaiban nyílt titok, hogy a vezetők Trump jóindulatát keresik – bókokkal, gesztusokkal, sőt, az EU belső vitáiban is hozzá fordulnak.

Európai vezetők a Fehér Ház könyvtárában, Washingtonban, 2025. augusztus 18-án (Fotó: AFP/Ukrán Elnöki Hivatal)

Egy jó példa erre: amikor egy vezetőcsoport idén nyáron Washingtonba utazott, hogy sürgesse Trumpot, gyakoroljon nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre (ő figyelmen kívül hagyta őket).

Egy névtelenül nyilatkozó uniós diplomata így fogalmazott:

Lehet, hogy sosem lesz Európa elnöke, de a keresztapja igen. A megfelelő analógia inkább bűnügyi: maffiafőnökkel van dolgunk, aki védelmi pénzt szed azoktól, akiket elvileg megóvna.

Az EU gyengesége látványosan kiütközött

A cikk szerint néhány éve az EU még világkereskedelmi nagyhatalomként lépett fel, amely képes volt megregulázni a legnagyobb amerikai cégeket is. Ma viszont Brüsszel már a Google elleni bírságolásnál is visszafogott, nehogy Trump haragját kiváltsa.

„Trump mostanra belülről irányítja a gépezetet” – fogalmazott egy magas rangú bizottsági tisztviselő.

Donald Trump amerikai elnök kezet fog Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével miután megállapodtak a két gazdaság közötti kereskedelmi megállapodásról (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

A Politico emlékeztetett: Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök nemrég olyan EU–USA kereskedelmi megállapodást írt alá amely Washingtonnak kedvezett, Brüsszel pedig lényegében megadta magát. Egy veterán EU-tárgyaló szerint:

Nem nevezném ezt tárgyalásnak. Ez egyoldalú diktátum volt.

Az amerikai befolyás olyannyira erős, hogy az EU vezetői még saját belső problémáik megoldásához is Trump közbenjárását kérték. Egyes beszámolók szerint Washingtonban arra is megpróbálták rávenni, hogy hasson Orbán Viktorra az ukrán EU-csatlakozás ügyében – szintén sikertelenül.

Brüsszel önként mondott le a szuverenitásról

A Politico szerint a mostani folyamat egy „megalázó nyár” volt az EU számára. Ahelyett, hogy ellenálltak volna az amerikai nyomásnak, a tagállami vezetők és a Bizottság inkább mindent elfogadtak.

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: NurPhoto/AFP/STR)

António Costa, az Európai Tanács elnöke egyenesen úgy fogalmazott:

Esztelenség lett volna kiélezni a feszültséget egy kulcsfontosságú szövetségessel, miközben keleti határunk fenyegetett.

Mit ér így az EU?

A kérdés most az: ha az EU nem képes megvédeni saját érdekeit a kereskedelemben, a biztonságban és a külpolitikában, akkor mi marad az európai szuverenitásból? Mario Draghi volt olasz miniszterelnök figyelmeztetett: a kontinens jelenlegi vezetői súlyos történelmi hibát követnek el, és ezzel Európa évtizedekre alárendelheti magát Washingtonnak.