Nyakon akarta szúrni magát a bíróságon Trump ukránpárti merénylője

A Trump elleni merényletről szóló ítélethirdetés után Routh megpróbálta nyakon szúrni magát egy tollal, de a hatóságok megakadályozták. Egy bírósági vázlatkészítő szerint a férfi „nem mutatott érzelmeket” az ítélet kihirdetésekor. A teremben tartózkodók közül többen hallották, ahogy Routh lánya kétségbeesve kiáltozott, hogy Routh megpróbálja megölni magát. A rendőrök azonnal közbeléptek, lefogták és kivezették Routh-ot a tárgyalóteremből, majd bilincsben hozták vissza.
Ryan Routh-t öt vádpontban ítélték el: merényletkísérlet egy jelentős elnökjelölt ellen, szövetségi tisztviselő megtámadása, lőfegyver és lőszer bűnözőként való birtoklása, valamint megsemmisített sorozatszámú fegyver birtoklása miatt. A hatóságok szerint egy „mesterlövész-fészket” épített ki a Trump International Golf Club közelében, de nem adott le lövést.
Az esküdtek kevesebb mint három órás tanácskozás után hozták meg a bűnös ítéletet. Aileen Cannon bíró december 18-án hirdeti ki a büntetést, ami akár életfogytig tartó börtön is lehet.
Az ügyészek pénteken, 38 tanú meghallgatása után zárták le az eljárást. Két hét vallomástétel és több száz bizonyíték bemutatása után az utolsó tanú részletesen ismertette, miként zaklatta állítólag Routh Trumpot, és hogyan gyűjtött ellene fizikai és elektronikus bizonyítékokat. A mobiladatok szerint Routh hetekkel a tervezett merénylet előtt – például szeptember 2-án hajnali 4 órától – 16 órán át a golfklub közelében tartózkodott. Egyik telefonján olyan keresések szerepeltek, mint „Trump közelgő gyűlései” és „Palm Beach-i közlekedési kamerák”.
A kormány bemutatta Routh állítólagos szökési tervét is: több rendszámtábla, három álnév, valamint Google-keresések a „Miami repülőtérre vezető útvonalak” és a „Mexikóba tartó járatok” kifejezésekre. Üzenetei között az is szerepelt, hogy egy mexikói barátjának megírta: „Hétfőn találkozunk” – egy nappal azután, hogy terve szerint rálőtt volna Trumpra. Más keresések kórházak és szorítókötés készítésére vonatkozó utasításokat is tartalmaztak – írja a CNN.
Szeptember 15-én, kevesebb mint egy órával azelőtt, hogy a hatóságok szerint tüzet akart nyitni Trumpra, Routh három gyermekének küldött üzenetet: lányának, Sarahnak 12:55-kor – „Nagyon szeretlek, te vagy a legjobb lány” –, fiainak, Adamnek és Orinnak pedig 12:56-kor.
Pam Bondi főügyész az ítélet után hangsúlyozta: a döntés „az Igazságügyi Minisztérium elkötelezettségét bizonyítja a politikai erőszak résztvevőinek megbüntetésére. Ez a merényletkísérlet nemcsak az elnökünk ellen irányult, hanem az egész nemzet ellen is.”
Routh a saját védelmében azt mondta, hogy a merénylet „soha nem valósult volna meg”, és szerinte mivel nem dördült el lövés, ez nem tekinthető kísérletnek. „Nem volt bennem semmilyen szándék” – jelentette ki az esküdteknek.
Fekete Rajmund Amerika-szakértő a Facebookon szintén beszámolt arról, hogy a bíróság minden vádpontban bűnösnek találta Ryan Routhot:
