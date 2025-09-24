Felháborító álhírt tett közé Trump merénylőjéről a baloldali média

Trump merénylőjét Ryan Routh-ot kedden minden vádpontban bűnösnek nyilvánították, ám a The New York Times hibás cikket tett közzé.

Trump merénylője: Ryan Routh (Fotó: HANDOUT / MARTIN COUNTY SHERIFF'S OFFICE)

A New York Times közzétett egy olyan címet, amely így szólt: „Egy férfit ártatlannak találtak a Trump elleni floridai merényletkísérlet ügyében.”

A mostanra eltávolított cikk bevezetője még azt is hozzátette: „Meglepetésszerű ítéletben a szövetségi esküdtszék felmentette Ryan Routh-ot egy jelentős elnökjelölt elleni tavalyi gyilkolási kísérlet vádja alól.” A képernyőkép szerint a cikk a nyomtatott kiadásban 2025. szeptember 24-én jelent volna meg.

Mary Katharine Ham, a Fox News munkatársa és podcast-műsorvezető a közösségi médiában osztotta meg a képernyőképet, megjegyezve: „Most kerestem rá Ryan Routh nevére, és ez az eredmény jelent meg az első címsorban és alcímben. Értem, hogy előzetes anyagokat készítenek, de miért van előre betöltve? Routh-ot most ítélték el minden vádpontban. Győződjünk meg róla, hogy holnap a nyomtatott kiadásban a helyes változat jelenik meg.”

Just searched Ryan Routh's name @nytimes and got this result in the first head and subhead. I get it y'all have some kind of prewrite, but why is it preloaded? Routh was just convicted on all charges. Let's make sure that's the print edition tomorrow. pic.twitter.com/JfVi05ZrDk — Mary Katharine Ham (@mkhammer) September 23, 2025

Sarah Burris, a Raw Story újságírója szintén megdöbbent azon, hogy egyáltalán lehetségesnek tartották az ártatlanságot, és így reagált: „Milyen világban gondolná bárki előre, hogy nem lesz bűnös?”

In what world does even a pre-writer think he would be not-guilty? — Sarah Burris (@SarahBurris) September 23, 2025

A New York Times gyorsan frissítette a cikket, az új cím már helyesen így szólt: „Egy férfit bűnösnek találtak Trump meggyilkolásának kísérletében Floridában.” Az új bevezető pedig ezt írta: „A szövetségi esküdtszék elítélte Ryan Routhot, amiért tavaly szeptemberben meg akart gyilkolni egy jelentős elnökjelöltet.”

A lap szóvivője a Fox News Digitalnak elmondta:

Néhány hírértékű esemény, például bírósági ítéletek előtt a The Times és más hírszervezetek több lehetséges kimenetelre készülnek. A cikk egy korábbi változata véletlenül az ártatlanságot feltételező előre megírt verzióval jelent meg; kevesebb mint egy perccel később javítottuk, és magyarázó kiegészítést is csatoltunk. Ahogy a jelenlegi változatból is kiderül, Routh-ot mind az öt vádpontban bűnösnek találták.

A hasonló hibák nem példa nélküliek, Magyarországon is megesik, hogy hazudik a baloldali sajtó: