Belgium első transznemű minisztere lemondta amerikai utazását Trump miatt

Trump több rendeletet is kiadott, amelyek kifejezetten a transznemű embereket érintik. Kormánya kizárólag a férfi és női nemet ismeri el, a „nem bináris” és egyéb lehetőségeket eltávolítja a hivatalos dokumentumokból, például útlevelekből és vízumokból, továbbá megtiltja, hogy transzneműek részt vegyenek sportversenyeken. De Sutter a Belga hírügynökségnek elmondta, hogy diplomáciai konfliktus elkerülése érdekében döntött úgy, hogy nem utazik az Egyesült Államokba.
Egyszerűen nem mehetek oda, mert bajba kerülnék
– nyilatkozta csütörtökön.
E-mailben a Politicónak is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elkerülésével a diplomáciai incidenseket szeretné megelőzni.
Sutter 2019 és 2020 között a Zöldek európai parlamenti képviselője volt, majd 2020 októberében Belgium miniszterelnök-helyettese lett.