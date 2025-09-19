Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: orosz vadászgépek léptek a NATO területére, nagy a baj

Trump

Belgium első transznemű minisztere lemondta amerikai utazását Trump miatt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Petra De Sutter, Európa első nyíltan transznemű minisztere, aki 2020-tól 2025 februárjáig Belgium Zöldek párti képviselője és miniszterelnök-helyettese volt, nem csatlakozik az októberre tervezett amerikai kereskedelmi küldöttséghez, amely Los Angelesbe és San Franciscóba utazott volna. A döntését az indokolja, hogy Donald Trump elnök jelenlegi rendeletei kizárólag két, változtathatatlan nemet ismernek el, eltávolítják a „nem bináris” kategóriát a hivatalos dokumentumokból, és megtiltják a transzneműek részvételét sportversenyeken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpdelegációBelgiumtranszneműEgyesült Államok

Trump több rendeletet is kiadott, amelyek kifejezetten a transznemű embereket érintik. Kormánya kizárólag a férfi és női nemet ismeri el, a „nem bináris” és egyéb lehetőségeket eltávolítja a hivatalos dokumentumokból, például útlevelekből és vízumokból, továbbá megtiltja, hogy transzneműek részt vegyenek sportversenyeken. De Sutter a Belga hírügynökségnek elmondta, hogy diplomáciai konfliktus elkerülése érdekében döntött úgy, hogy nem utazik az Egyesült Államokba. 

Petra De Sutter csütörtökön bejelentette, hogy „a Trump elnök által kiadott jelenlegi szabályok” miatt nem vesz részt a küldetésben
Petra De Sutter csütörtökön bejelentette, hogy „a Trump elnök által kiadott jelenlegi szabályok” miatt nem vesz részt a küldetésben Fotó: AFP

Egyszerűen nem mehetek oda, mert bajba kerülnék

– nyilatkozta csütörtökön.

E-mailben a Politicónak is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elkerülésével a diplomáciai incidenseket szeretné megelőzni.

Kapcsolódó cikkek:

Trump hadat üzent Kaliforniának
Így dönti romokba Donald Trump a genderdiktatúrát
Teljes pánikban a woke-őrültek, Donald Trump véget vet a genderdiktatúrának

Sutter 2019 és 2020 között a Zöldek európai parlamenti képviselője volt, majd 2020 októberében Belgium miniszterelnök-helyettese lett. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!