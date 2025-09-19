Belgium első transznemű minisztere lemondta amerikai utazását Trump miatt

Trump több rendeletet is kiadott, amelyek kifejezetten a transznemű embereket érintik. Kormánya kizárólag a férfi és női nemet ismeri el, a „nem bináris” és egyéb lehetőségeket eltávolítja a hivatalos dokumentumokból, például útlevelekből és vízumokból, továbbá megtiltja, hogy transzneműek részt vegyenek sportversenyeken. De Sutter a Belga hírügynökségnek elmondta, hogy diplomáciai konfliktus elkerülése érdekében döntött úgy, hogy nem utazik az Egyesült Államokba.

Petra De Sutter csütörtökön bejelentette, hogy „a Trump elnök által kiadott jelenlegi szabályok” miatt nem vesz részt a küldetésben Fotó: AFP

Egyszerűen nem mehetek oda, mert bajba kerülnék

– nyilatkozta csütörtökön.

E-mailben a Politicónak is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elkerülésével a diplomáciai incidenseket szeretné megelőzni.

