Trump rendkívüli bejelentést tesz

A hivatalos naptár szerint magyar idő szerint este nyolckor az elnök bejelentést tesz. A Fehér Ház egyelőre nem osztott meg több részletet Donald Trump bejelentésével kapcsolatban, de a találgatások már most elindultak.

Trump akár szankciókat is bejelenthet

Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az elmúlt napokban több baloldali lap is az elnök egészségi állapotával és hétvégi eltűnésével volt elfoglalva, így egyesek szerint ezzel kapcsolatban várható egy bejelentés. A legesélyesebb befutó azonban továbbra is az orosz-ukrán háború kérdése.

Nemrég az amerikai pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a kormányzat kész szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben.

Ezt a politikus azzal indokolta, hogy nem megfelelő az az irány, amely felé Vlagyimir Putyin orosz elnök elindult, hiszen az alaszkai tárgyalások óta Oroszország fokozta a támadásait Ukrajnában. Ezek alapján valóban a már emlegetett kemény szankciók bejelentése következhet.