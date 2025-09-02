Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Franciaországban bejelentették, pontosan mikor tör ki a világháború

Trump

Trump rendkívüli bejelentést tesz

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai elnök naptárában nemrég megjelent egy bejelentés. Donald Trump magyar idő szerinti este nyolcas megszólalása kapcsán már most elindultak a találgatások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpPutyinszankciók

A hivatalos naptár szerint magyar idő szerint este nyolckor az elnök bejelentést tesz. A Fehér Ház egyelőre nem osztott meg több részletet Donald Trump bejelentésével kapcsolatban, de a találgatások már most elindultak. 

Trump akár szankciókat is bejelenthet
Trump akár szankciókat is bejelenthet 
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az elmúlt napokban több baloldali lap is az elnök egészségi állapotával és hétvégi eltűnésével volt elfoglalva, így egyesek szerint ezzel kapcsolatban várható egy bejelentés. A legesélyesebb befutó azonban továbbra is az orosz-ukrán háború kérdése. 

Nemrég az amerikai pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a kormányzat kész szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben. 

Ezt a politikus azzal indokolta, hogy nem megfelelő az az irány, amely felé Vlagyimir Putyin orosz elnök elindult, hiszen az alaszkai tárgyalások óta Oroszország fokozta a támadásait Ukrajnában. Ezek alapján valóban a már emlegetett kemény szankciók bejelentése következhet. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!