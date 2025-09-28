Az amerikai álom vége? Trump elvenné a születés jogán járó állampolgárságot

Donald Trump amerikai elnök kormánya arra kérte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy erősítse meg a születés jogán járó állampolgárságra vonatkozó korlátozó rendeletet. A rendelet kimondja, hogy a gyerekek, akiknek a szülei illegálisan vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel vannak az Egyesült Államokban, nem kaphatnak automatikusan amerikai állampolgárságot – írja az ABC News.

Trump meglepő döntést hozott az amerikai bevándorlók ellen

Fotó: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Trump megszüntetné az évszázados szabályt

Trump második hivatali ciklusának első napján írta alá a rendeletet, amely alapjaiban változtatná meg a mint 125 éve fennálló értelmezést, miszerint az alkotmány 14. kiegészítése állampolgárságot biztosít mindenkinek, aki az amerikai földön születik

– azzal a szűk kivétellel, hogy ez nem vonatkozik a külföldi diplomaták gyerekeire, illetve idegen megszálló erő gyerekére.

Az alsóbb bíróságok eddig megakadályozták a rendelet hatályba lépését. Az ügy még nem került be a Legfelsőbb Bíróság hivatalos ügyrendjébe. A döntés megszületése arról, hogy a bíróság egyáltalán tárgyalja-e az ügyet, még hónapokig eltarthat. A rendelet bírálatok kereszttüzébe került.

Cody Wofsy, az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetségének (ACLU) ügyvédje, aki azoknak a gyerekeknek a képviseletét látja el, akiket érintenének Trump korlátozásai, úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat terve nyilvánvalóan alkotmányellenes.

Ez a végrehajtási rendelet törvénytelen, pont. Semmilyen kormányzati trükk nem változtat ezen. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyetlen gyerek állampolgárságát se vehesse el ez a kegyetlen és értelmetlen intézkedés

– írta Wofsy e-mailben.

A születés jogán járó állampolgárság automatikusan amerikai állampolgárrá tesz mindenkit, aki az Egyesült Államokban születik – beleértve azokat a gyerekeket is, akiknek édesanyja illegálisan tartózkodik az országban –, a régóta fennálló szabályok szerint. Ezt a jogot közvetlenül a polgárháború után iktatták be a 14. alkotmánykiegészítés első mondatába. A jelenlegi kormányzat azzal érvel, hogy az amerikai állampolgársággal nem rendelkezők gyerekei nem tartoznak az Egyesült Államok „joghatósága alá”, ezért nem jogosultak állampolgárságra.