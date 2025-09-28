Az amerikai álom vége? Trump elvenné a születés jogán járó állampolgárságot

Donald Trump amerikai elnök kormánya arra kérte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy erősítse meg a születés jogán járó állampolgárságra vonatkozó korlátozó rendeletet. A rendelet kimondja, hogy a gyerekek, akiknek a szülei illegálisan vagy ideiglenes tartózkodási engedéllyel vannak az Egyesült Államokban, nem kaphatnak automatikusan amerikai állampolgárságot – írja az ABC News.
Trump második hivatali ciklusának első napján írta alá a rendeletet, amely alapjaiban változtatná meg a mint 125 éve fennálló értelmezést, miszerint az alkotmány 14. kiegészítése állampolgárságot biztosít mindenkinek, aki az amerikai földön születik
– azzal a szűk kivétellel, hogy ez nem vonatkozik a külföldi diplomaták gyerekeire, illetve idegen megszálló erő gyerekére.
Az alsóbb bíróságok eddig megakadályozták a rendelet hatályba lépését. Az ügy még nem került be a Legfelsőbb Bíróság hivatalos ügyrendjébe. A döntés megszületése arról, hogy a bíróság egyáltalán tárgyalja-e az ügyet, még hónapokig eltarthat. A rendelet bírálatok kereszttüzébe került.
Cody Wofsy, az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szövetségének (ACLU) ügyvédje, aki azoknak a gyerekeknek a képviseletét látja el, akiket érintenének Trump korlátozásai, úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat terve nyilvánvalóan alkotmányellenes.
Ez a végrehajtási rendelet törvénytelen, pont. Semmilyen kormányzati trükk nem változtat ezen. Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyetlen gyerek állampolgárságát se vehesse el ez a kegyetlen és értelmetlen intézkedés
– írta Wofsy e-mailben.
A születés jogán járó állampolgárság automatikusan amerikai állampolgárrá tesz mindenkit, aki az Egyesült Államokban születik – beleértve azokat a gyerekeket is, akiknek édesanyja illegálisan tartózkodik az országban –, a régóta fennálló szabályok szerint. Ezt a jogot közvetlenül a polgárháború után iktatták be a 14. alkotmánykiegészítés első mondatába. A jelenlegi kormányzat azzal érvel, hogy az amerikai állampolgársággal nem rendelkezők gyerekei nem tartoznak az Egyesült Államok „joghatósága alá”, ezért nem jogosultak állampolgárságra.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Donald Trump amerikai elnök a választásokon való részvételt az amerikai állampolgárság igazolásához kötötte rendeletben.