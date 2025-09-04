Hírlevél

Trump

Trump ultimátuma: Ha veszítünk, minden megállapodásnak vége

Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy érvényüket veszthetik az Európai Unióval, Japánnal és Dél-Koreával kötött kereskedelmi megállapodások, ha a bíróság törvénytelennek ítéli a vámintézkedéseit. Trump az ügyben a Legfelsőbb Bíróságtól vár gyors döntést, miután egy alsóbb fokú bíróság már kimondta, hogy ezek megkötéséhez nem volt meg a kellő jogköre.
Az Egyesült Államokban több per is indult, amelyekben vitatják, hogy az amerikai elnöknek jogában áll-e vámokat megállapítani a kongresszus megkerülésével. Donald Trump amerikai elnök utalt arra, hogy a kereskedelmi megállapodások – köztük azok, amit az Európai Unióval, Japánnal és Dél-Koreával kötöttek – megszűnhetnek, ha az Amerikai Legfelsőbb Bíróság végül elmarasztaló ítéletet hoz. Az ügyben a Magyar Nemzet egy szakértőt is megszólaltatott, aki kifejtette álláspontját az ügyben: Trump mindent egy lapra tett – de mit szól ehhez a Legfelsőbb Bíróság?

Fotó: JIM WATSON / AFP

Trump a – republikánus többségű – legfelsőbb bíróságban bízik

Trump szerdán kijelentette, hogy a vámok adták meg számára azt a tárgyalási pozíciót, amely lehetővé tette, hogy nagy kereskedelmi partnerekkel állapodjon meg anélkül, hogy megtorló intézkedésekkel kellett volna szembenéznie. Mint mondta, ezek a megállapodások „esélyt adtak a világ legnagyobb gazdaságának, hogy újra hihetetlenül gazdag legyen.”

Ha nem nyerjük meg azt az ügyet, az ország nagyon meg fogja szenvedni

 – mondta Trump az Ovális Irodában újságíróknak. Az elnök közölte, hogy kormányzata a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, – gyors döntést remélve – hogy semmisítsék meg az alsóbb fokú bíróság ítéletét – amit korábban egy fellebbezés során is helyben hagytak. 

A bírósági ügy jelen állása szerint az amerikai elnök jogtalanul hivatkozott egy rendkívüli helyzetre vonatkozó törvényre a vámok kivetésekor. 

A helyzet jogi bizonytalanságot teremtett az amerikai elnök vámpolitikája kapcsán, amely több trillió dollár értékű globális kereskedelmet érint. Trump szabadon értelmezte a International Emergency Economic Powers Act-ot Nemzetközi Rendkívüli Állapotról Szóló Törvény – IEEPA), hogy átfogó, ország-specifikus vámokat vezessen be anélkül, hogy ehhez a Kongresszus jóváhagyását kérte volna. 

Az IEEPA nem említi a vámokat, és korábban soha nem használták erre a célra

– írja a Bloomberg. Most egész Európa az Amerikai Legfelsőbb Bíróságra figyel, mivel az Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött kereskedelmi megállapodás teljes mértékben az amerikai érdekeket szolgálja – Von der leyen rossz megállapodást kötött.

 

